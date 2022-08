Ósmego, ostatniego już dnia 5. edycji BNP Paribas Green Film Festivalu w Krakowie organizatorzy przygotowali wiele atrakcji. Uczestnicy będą mogli przede wszystkim obejrzeć produkcje, które zostały nagrodzone w festiwalu.

Projekcje nagrodzonych filmów rozpoczną się o godz. 17. / Materiały promocyjne

BNP Paribas Green Film Festival to największy w Polsce festiwal, który pokazuje polskie i światowe produkcje dotyczące aktualnych problemów środowiskowych. Tegoroczna edycja zwraca szczególną uwagę na masowe wymieranie gatunków. Jak zaznaczają organizatorzy, "współcześnie tracimy 100 razy szybciej różnorakie chodzące, pływające i fruwające po Ziemi stworzenia, niż działoby się to naturalnie".

W tym roku do konkursu zgłoszono 801 filmów. Ostatecznie zakwalifikowano 52 pozycje. Film "Animal" został wyróżniony Grand Prix 5. edycji BNP Paribas Green Film Festivalu. To produkcja, która dokumentuje podróż młodych aktywistów do różnych zakątków świata oraz ich rozmowy z napotkanymi tam naukowcami, aktywistami i politykami, jak również hodowcami zwierząt. Za najlepszy reportaż uznano "Mit recyklingu", który wyreżyserowali T. Costello i B. Wermter. Nagrodę dla najlepszego polskiego filmu otrzymał z kolei M. Borowy za produkcję "Ostatnie pokolenie". "Smak zagłady", który wyreżyserowali Otto Brockway i Ludo Brockway, zwyciężył w kategorii najlepszy dokument długometrażowy.

Projekcje nagrodzonych filmów rozpoczną się o godz. 17 i potrwają do późnego wieczora. Harmonogram przedstawia się następująco:

KINO PLENEROWE | Bulwar Czerwieński (ul. Smocza)

17:00 BLOK NAGRODZONYCH FILMÓW KRÓTKOMETRAŻOWYCH

NAJLEPSZY FILM ANIMOWANY - BYŁO SOBIE MORZE, reż. Joanna Kożuch

NAJLEPSZY FILM FABULARNY - TAK WIĘC SOKRATES JEST ŚMIERTELNY, reż. A. Isabelle

NAJLEPSZY DOKUMENT KRÓTKOMETRAŻOWY - KIEDY ODLATUJĄ JASKÓŁKI, reż. PINS Sébastien

NAJLEPSZY FILM MŁODEGO TWÓRCY - STULECIE DZIADKA, reż. Sam van Zoest | 12’ |

18:30 NAJLEPSZY DOKUMENT DŁUGOMETRAŻOWY - SMAK ZAGŁADY, reż. Otto Brockway, Ludo Brockway

20:00 GRAND PRIX FESTIWALU - ANIMAL, reż. Cyril Dion

KINO KAMERALNE ONZ | Bulwar Czerwieński (ul. Koletek)

17:00 GRAND PRIX 2019 - WITAJCIE W SODOMIE, reż. Ch.Krönes, F.Weigensamer

19:00 NAJLEPSZY FILM POLSKI - OSTATNIE POKOLENIE, reż. M. Borowy |

20:00 NAJLEPSZY REPORTAŻ - MIT RECYKLINGU, reż. T. Costello, B. Wermter

21:00 BLOK NAGRODZONYCH FILMÓW KRÓTKOMETRAŻOWYCH

NAJLEPSZY FILM ANIMOWANY - BYŁO SOBIE MORZE, reż. Joanna Kożuch

NAJLEPSZY FILM FABULARNY - TAK WIĘC SOKRATES JEST ŚMIERTELNY, reż. A. Isabelle

NAJLEPSZY DOKUMENT KRÓTKOMETRAŻOWY - KIEDY ODLATUJĄ JASKÓŁKI, reż. PINS Sébastien

NAJLEPSZY FILM MŁODEGO TWÓRCY - STULECIE DZIADKA, reż. Sam van Zoest

Więcej o festiwalu możecie przeczytać na stronie internetowej: www.greenfestival.pl