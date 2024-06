Widzimy się w tym miejscu za rok, gdzie będziemy świętować zwycięstwo w wyborach prezydenckich - w ten sposób wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego skomentował prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

Sztab wyborczy Prawa i Sprawiedliwości / Rafał Guz / PAP

Kaczyński zauważył, że wynik eurowyborów stanowi dla jego ugrupowania "bardzo jasne zadanie". W ten sposób prezes zdawał się przygotowywać PiS do nowej kampanii.

Będziemy mieli za chwilę bardzo jasny projekt tego, co czynić. Będziemy się szanowni państwo jednoczyć. I nie ma żadnej wątpliwości, że droga do zwycięstwa, do zwycięstwa w tych najważniejszych wyborach - najpierw prezydenckich, a później parlamentarnych - jest otwarta - oświadczył.

Jarosław Kaczyński przypomniał także wybory sprzed lat, gdy Prawo i Sprawiedliwość również nie startowało z pozycji lidera. Dojdziemy w pewnym momencie do tego punktu, z którego możemy się odbić. Odbić do tego wielkiego skoku, który jest nam potrzebny - zaznaczył prezes, dodając, że będzie to skok "ku zwycięstwu".

Jarosław Kaczyński dodał także, że Prawo i Sprawiedliwość zmierza w określonym kierunku, mimo "piekielnego ataku" z każdej strony.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego KO zdobyła 38,2 proc. głosów, PiS - 33,9 proc., Konfederacja - 11,9 proc., Trzecia Droga (PSL i Polska 2050) - 8,2 proc., a Lewica - 6,6 proc. - wynika z badania exit poll Ipsos dla Polsatu, TVN i TVP.