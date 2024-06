Sondażowe wyniki polskich eurowyborów, a także wynikający z nich podział mandatów w Parlamencie Europejskim znajdziecie w tym artykule. Wszystkie najważniejsze informacje zebraliśmy w naszej relacji.

22:51

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbywały się w całej Unii Europejskiej.

W eurowyborach wygrała Centroprawicowa Europejska Partia Ludowa (EPL), utrzymując lub nawet nieznacznie zwiększając poparcie w stosunku do wyników sprzed pięciu lat - wynika z szacunków podanych przez PE. Wraz z socjaldemokratami i liberałami EPL zachowa większość w izbie.

22:47

Borys Budka zdobył najwięcej głosów w wyborach do Parlamentu Europejskiego - wynika z badania exit poll Ipsos dla Polsatu, TVN i TVP. Polityk Koalicji Obywatelskiej wyprzedził swojego partyjnego kolegę - Bogdana Zdrojewskiego i Beatę Szydło z Prawa i Sprawiedliwości.

1. Borys Budka (Koalicja Obywatelska) - 337 346

2. Bogdan Zdrojewski (Koalicja Obywatelska) - 321 126

3. Beata Szydło (Prawo i Sprawiedliwość) - 274 973

4. Bartosz Arłukowicz (Koalicja Obywatelska) - 267 484

5. Patryk Jaki (Prawo i Sprawiedliwość) - 248 261

22:43

Przypominamy, że w wyborach do Parlamentu Europejskiego Koalicja Obywatelska zdobyła 21 mandatów, PiS - 19, Konfederacja - 6, Trzecia Droga (PSL i Polska 2050) - 4, a Lewica 3 - wynika z badania exit poll Ipsos dla Polsatu, TVN i TVP.

22:39

Gośćmi wieczoru wyborczego w RMF FM i Radiu RMF24 byli Aleksandra Leo z Trzeciej Drogi i Maciej Gdula z Lewicy.

Jak stwierdził Gdula, "wynik jest fatalny. Jesteśmy na ostatnim miejscu. W zasadzie wróciliśmy do wyniku Wiosny z 2019 rok - tak wynik Lewicy w wyborach do Parlamentu Europejskiego skomentował Maciej Gdula.

Nasz elektorat był najbardziej zdemobilizowanym elektoratem. Liczyliśmy na wynik dwucyfrowy - dodawała z kolei Aleksandra Leo z Trzeciej Drogi.

Oba ugrupowania znalazły się poza podium w wyborach europejskich.

Posłuchajcie, co mówili:

22:36

O komentarz do wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego poprosimy gości naszych rozmów w poniedziałek rano.

W Porannej rozmowie w RMF FM zagości Joachim Brudziński z Prawa i Sprawiedliwości , a w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 gościem będzie wiceszef MON Paweł Zalewski.

22:33

Zobaczcie zdjęcia ze sztabu Trzeciej Drogi:

22:28

Arkadiusz Myrcha z Koalicji Obywatelskiej był gościem internetowego Radia RMF24. Jak mówił, "kluczem do zwycięstwa jest mobilizowanie własnych wyborców". Udało się dotrzeć do naszych wyborców, co w tym maratonie wcale nie było proste - stwierdził. Jego konkurent, Marcin Ociepa z Prawa i Sprawiedliwości, podkreślał, że z perspektywy ugrupowania, które niedawno straciło władzę, ważne jest, że - jego zdaniem - udało się zatrzymać trend spadkowy.

22:23

Wieczór wyborczy transmitowały w swoich mediach społecznościowych KO i Lewica:

22:19

Donald Tusk był pytany przez dziennikarzy podczas wieczoru wyborczego, jak wyniki Trzeciej Drogi i Lewicy wpłyną na koalicję rządową w Polsce. Chyba dobrze, nie obrażałem się na wyniki wyborów wtedy, kiedy te wyniki powodowały, że traciłem władzę, albo kiedy trzeba było budować szeroką koalicję, żeby brać na siebie odpowiedzialność. Więc wszyscy muszą wyciągać wniosku na własny rachunek z wyników wyborów - powiedział Tusk.

Ja nie będę robił użytku jakiegoś nieprzyjemnego dla moich partnerów z tego, że dzisiaj mamy tak wyraźnie lepszy wynik od pozostałych - oświadczył premier.

Dodał, że jednocześnie ma nadzieję, iż "jedna lekcja dotarła także do koalicjantów - że właśnie ludzie nie chcą kompromisu ze złem". Ludzie nie chcą takiego "no nie wiem, a może tak, a może nie". Tu jest bardzo poważna konfrontacja o najważniejsze sprawy - o bezpieczeństwo, o pokój, o to, po jakiej stronie jest Polska, to są fundamentalne kwestie i w takich momentach historycznych warto być albo tu, albo tu - powiedział Tusk.

22:14

Zobaczcie zdjęcie ze sztabu Konfederacji:

22:09

Tak wygląda sztab PiS:

22:05

Zobaczcie zdjęcia ze sztabu wyborczego KO:

22:01

22:00

Jak powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, "ten wynik jest naprawdę nieprawdopodobny".

To pokazuje przede wszystkim, że (...) znowu Polska wyznacza trendy w Europie. Pokazujemy, że da się wygrać z populistami, że mimo iż populiści mają niesamowite wyniki gdzie indziej w Europie, że partie rządzące nie najlepiej sobie radzą, to po tych miesiącach zmian wprowadzanych przez rząd Donalda Tuska wszyscy w Polsce to doceniają i są w stanie się zmobilizować - mówił Trzaskowski podczas wieczoru wyborczego KO.



21:54

Jak powiedziała szefowa KE Ursula von der Leyen w Brukseli podczas wieczoru wyborczego swojej partii, "jesteśmy najsilniejszą partią". Jesteśmy kotwicą stabilności. Wyborcy docenili nasze przywództwo przez ostatnie pięć lat. To jest wspaniała wiadomość dla nas wszystkich - powiedziała.

Centroprawicowa Europejska Partia Ludowa (EPL) wygrała wybory do Parlamentu Europejskiego, utrzymując lub nawet nieznacznie zwiększając poparcie w stosunku do wyników sprzed pięciu lat - wynika z szacunków podanych przez PE.

21:51

Po raz pierwszy od 2015 roku Prawo i Sprawiedliwość nie ma najlepszego wyniku w wyborach ogólnopolskich. PiS zdobyło 33,9 proc. głosów - wynika z badania exit poll Ipsos dla Polsatu, TVN i TVP. Najlepszy wynik uzyskała Koalicja Obywatelska - 38,2 proc. głosów.

21:47

21:43

Bez mandatu do Parlamentu Europejskiego m.in.: Paweł Zalewski (TD), Róża Thun (TD), Anna Maria Żukowska (Lewica), Joanna Scheuring-Wielgus (Lewica), Andrzej Szejna (Lewica), Włodzimierz Cimoszewicz (Lewica) - tak wynika z badania exit poll Ipsos dla Polsatu, TVN i TVP.

21:41

Hołownia gratulował Koalicji Obywatelskiej "spektakularnego" wyniku i wygranej w tych wyborach.

Trzymamy kciuki za to, żebyście to dobrze wykorzystali; będziemy was wspierać we wszystkim co dobre i co w Europie dzisiaj trzeba wypracować - podkreślił.

Odnosząc się do wyniku Trzeciej Drogi, Hołownia powiedział, że wynika z niego, że TD będzie miała czterech europosłów. Natomiast doświadczenie ostatnich dwóch wyborów uczy nas, że z naszym wynikiem to trzeba jeszcze chwilę poczekać i on się zwykle okazuje lepszy niż ten, który widzimy z exit polli - powiedział lider Polski 2050.

Według niego, oznacza to, że Trzecia Droga może otrzymać kolejny mandat w PE. I bardzo na ten mandat liczymy, że z tej czwórki zrobi się pięć. A jakby dobrze poszło, to mamy nadzieję, że i sześć - zaznaczył Hołownia.

Wierzę, że będzie lepiej niż jest - dodał lider Polski 2050.



21:39

Z PiS bez mandatu do PE m.in.: Ryszard Czarnecki, Anna Fotyga, Karol Karski, Małgorzata Gosiewska, Jacek Kurski, Witold Waszczykowski, Wojciech Kolarski, Jacek Saryusz-Wolski i Marcin Warchoł - tak wynika z badania exit poll.

21:35

Jarosław Kaczyński po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów do PE powiedział, że "ten wynik to dla nas wielkie zadanie". Dodał, że to "bardzo jasne zadanie".

Będziemy mieli za chwilę bardzo jasny projekt tego, co czynić. Będziemy się szanowni państwo jednoczyć. I nie ma żadnej wątpliwości, że droga do zwycięstwa, do zwycięstwa w tych najważniejszych wyborach - najpierw prezydenckich, a później parlamentarnych - jest otwarta - oświadczył Kaczyński.

Podczas wieczoru wyborczego po ogłoszeniu tych sondażowych wyników prezes PiS powiedział, że "dobrą wiadomością" jest to, że jego formacja idzie "mimo piekielnego" ataku na nią "ciągle w tym jednym kierunku". Dojdziemy w pewnym momencie do tego punktu, z którego możemy się odbić. Odbić do tego wielkiego skoku, który jest nam potrzebny - zaznaczył.

I skoczymy ku zwycięstwu, bądźcie tego pewni - podkreślił Kaczyński przemawiając do członków i sympatyków PiS.

21:32

Współprzewodniczący Lewicy Robert Biedroń swoje przemówienie po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów rozpoczął od podziękowań i gratulacji Polakom "wyborów, które zdeterminują i wyznaczą przyszłość Polski oraz Europy". Te wybory będą miały ogromne znaczenie, nie tylko dla naszego pokolenia, ale i przyszłych - mówił.

Chcielibyśmy jako Lewica pogratulować zwycięzcom - KO - bardzo dobrego wyniku, który zsumowany z wynikami TD i Lewicy potwierdza zwycięstwo demokratycznej większości w Polsce. To jest bardzo dobra wiadomość, która kolejny raz popłynie z Polski w świat - zaznaczył.

Jak mówił, siły demokratyczne w Polsce mają się dobrze, czym nie może pochwalić się wiele innych państw europejskich. Dziś w Europie są kraje, które nie mogą cieszyć się z wyborów; których siły antyeuropejskie i antydemokratyczne niestety zyskały na poparciu. Jako Lewica cieszymy się i dziękujemy tym wszystkim wyborcom, którzy dali nam mandat - powiedział.

Biedroń podkreślił, że według sondaży Lewica będzie drugą siłą polityczną w PE. Będziemy wyznaczali kierunki rozwoju UE na następne lata - dodał.

Oczywiście, wynik mógłby być lepszy (...); daliśmy opór antyeuropejskim, antydemokratycznym populistom. Taki sygnał powinien pójść z Polski do Europy. Jesteśmy gotowi, jako Lewica, wziąć odpowiedzialność za Europę - zakończył.

21:30

21:28

Oto lista 53 kandydatów, którzy - według sondażu Ipsos dla TVP, TVN i Polsatu - uzyskali mandaty do Parlamentu Europejskiego (nie są to wyniki oficjalne).

Koalicja Obywatelska:



Borys Budka

Bogdan Zdrojewski

Bartosz Arłukowicz

Krzysztof Brejza

Bartłomiej Sienkiewicz

Magdalena Adamowicz

Dariusz Joński

Ewa Kopacz

Jacek Protas

Janusz Lewandowski

Marcin Kierwiński

Andrzej Halicki

Michał Szczerba

Michał Wawrykiewicz

Elżbieta Łukacijewska

Łukasz Kohut

Marta Wcisło

Andrzej Buła

Prawo i Sprawiedliwość:



Beata Szydło

Patryk Jaki

Dominik Tarczyński

Daniel Obajtek

Jadwiga Wiśniewska

Mariusz Kamiński

Marlena Maląg

Michał Dworczyk

Anna Zalewska

Joachim Brudziński

Adam Bielan

Maciej Wąsik

Waldemar Buda

Kosma Złotowski

Piotr Muller

Tobiasz Bocheński

Konfederacja:



Grzegorz Braun

Anna Bryłka

Ewa Zajączkowska-Hernik

Dobromir Sośnierz

Trzecia Droga:



Adam Jarubas

Krzysztof Hetman

Lewica:



Krzysztof Śmiszek

Robert Biedroń

Jak podaje Ipsos, mandaty do Parlamentu Europejskiego najprawdopodobniej uzyskali także:

Kamila Gasiuk-Pihowicz (KO),

Arkadiusz Mularczyk (PiS),

Stanisław Tyszka (Konfederacja),

Jagna Marczułajtis (KO),

Marek Belka (Lewica),

Rafał Foryś (Konfederacja),

Michał Gramatyka (Trzecia Droga),

Jacek Ozdoba (PiS),

Michał Kobosko (Trzecia Droga),

Bogdan Rzońca (PiS),

Mirosław Nykiel (KO).

Ich wyniki są niepewne.

21:25

Tak wyglądają sondażowe wyniki wyborów do europarlamentu:

/ Grafika RMF FM

21:21

Sławomir Mentzen o sondażowych wynikach wyborów do Parlamentu Europejskiego: To największy sukces w historii Konfederacji.

21:20

Według tego badania, europosłami Konfederacji zostali m.in.: Stanisław Tyszka, Grzegorz Braun i Dobromir Sośnierz.

21:19

Trzecia Droga do PE wprowadziła Krzysztofa Hetmana i Adama Jarubasa, mandaty prawdopodobne, ale niepewne dla Michała Gramatyki i Michała Koboski - wynika z badania exit poll Ipsos dla Polsatu, TVN i TVP

21:16

Jak powiedział Donald Tusk po ogłoszeniu sondażowych wyników, "dokładnie 10 lat czekaliśmy na to pierwsze miejsce na podium, jestem tak szczęśliwy, mamy prawo do radości i wzruszenia".

Najbardziej wzrusza mnie to, że mimo niełatwych czasów, mimo tego, że być może nasi wyborcy, Polki i Polacy chcieliby więcej, szybciej (...) ale dzisiaj, w tym momencie mam jakieś takie poczucie wielkiej i osobistej, i naszej wspólnej satysfakcji, że nie zmarnowaliśmy tych trudnych lat i tych pięknych miesięcy po 15 października - powiedział Tusk.

21:14

Ile mandatów zdobyły poszczególne partie polityczne?

Oto liczba zdobytych mandatów według badania exit poll Ipsos dla Polsatu, TVN i TVP w wyborach do Parlamentu Europejskiego:

KO - 21 mandatów;

PiS - 19;

Konfederacja - 6;

Trzecia Droga (PSL i Polska 2050) - 4;

a Lewica - 3.

21:11

W sztabie Prawa i Sprawiedliwości jest Krzysztof Zasada.

Ten wynik to dla nas wielkie zadanie - powiedział po ogłoszeniu sondażowych wyników prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

21:09

W sztabie Platformy Obywatelskiej jest Mateusz Chłystun. Jak relacjonował, członkowie partii z dużym entuzjazmem przyjęli wynik eurowyborów.

Jak mówił, podkreślając, że to sondażowe wyniki, do PE nie dostała się była prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.

21:03

Znamy sondażowe wyniki eurowyborów exit poll - Ipsos dla TVP, Polsatu i TVN.

Zwycięzcą wyborów jest Koalicja Obywatelska - zdobyła ona ponad 38,2 proc. głosów.

Wynik 33,9 proc. uzyskało Prawo i Sprawiedliwość, a 11,9 proc. - Konfederacja.

Trzecia Droga ma 8,2 proc., a Lewica zdobyła 6,6 proc. głosów.

21:00

Zakończyły się wybory do Parlamentu Europejskiego Anno Domini 2024. Za chwilę na naszej stronie internetowej znajdziecie sondażowe wyniki.

20:55

20:44

Jaka do godziny 17:00 była frekwencja w tegorocznych eurowyborach w Polsce? Zobaczcie infografiki:

/ Adam Ziemienowicz / PAP

/ Maciej Zieliński / PAP

20:35

Reporterzy RMF FM są w sztabach wyborczych poszczególnych partii politycznych.

W sztabie PO w Muzeum Etnograficznym w Warszawie jest Mateusz Chłystun, PiS - Krzysztof Zasada, Konfederacji - Jakub Rybski, Trzeciej Drogi - Magdalena Grajnert, a w sztabie Lewicy - Michał Dobrołowicz.

Po godzinie 21:00 będziemy relacjonowali reakcje sztabów na sondażowe wyniki oraz pierwsze dane z Państwowej Komisji Wyborczej.

20:23

20:15

O godzinie 21:00 w RMF FM i internetowym Radiu RMF24 rozpocznie się wieczór wyborczy.

20:00