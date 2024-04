Borys Budka wystartuje zamiast Jerzego Buzka w wyborach do europarlamentu. Potwierdził to sam minister aktywów państwowych po zarządzie Platformy Obywatelskiej. Do Brukseli wybiera się więcej obecnych członków rządu. Start w wyborach do PE potwierdzili dziennikarzowi RMF FM także Bogdan Zdrojewski i Dariusz Joński.

Minister aktywów państwowych Borys Budka / Piotr Nowak / PAP W Warszawie odbyło się posiedzenie zarządu Platformy Obywatelskiej, podczas którego ustalano listy KO do Parlamentu Europejskiego. Po południu ma je zatwierdzić Rada Krajowa PO. Według wiceszefa PO Rafała Trzaskowskiego listy te "będą bardzo silne", znajdzie się na nich kilku obecnych ministrów. Jeżeli Rada Krajowa je zatwierdzi, to będziemy rozmawiali o personaliach - dodał. Pytany, czy ministrowie będą brali urlopy na czas kampanii - odpowiedział, że będzie to decyzja premiera. Ale spodziewam się, że tak - dodał. Trudno będzie jednocześnie prowadzić pracę w rządzie i kampanię - zaznaczył. Borys Budka startuje do PE. Kto jeszcze? Ustalenia RMF FM Wiadomo już na pewno, że w wyborach do europarlamentu wystartuje Borys Budka - minister aktywów państwowych sam to przyznał. Na liście PO zastąpi Jerzego Buzka, który nie będzie kandydował. Podjąłem się takiej roli. Każdego wyzwania się podejmę - mówił Budka dziennikarzom. Start w wyborach do PE potwierdzili dziennikarzowi RMF FM także Bogdan Zdrojewski i Dariusz Joński. Były minister kultury, który już był w Parlamencie Europejskim, teraz będzie jedynką na Dolnym Śląsku i Opolskiem. Szef sejmowej komisji śledczej ds. wyborów kopertowych również jest na liście jedynek. On startować z Łódzkiego. Według ustaleń dziennikarza RMF FM Krzysztofa Berendy pewny jest start w wyborach do Parlamentu Europejskiego ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza. Poza tym PO wystawi Bartosza Arłukowicza, Bogdana Zdrojewskiego, Andrzeja Halickiego, Janusza Lewandowskiego. Zobacz również: Nieoficjalnie: Kopacz, Brejza i Kierwiński wśród eurowyborczych jedynek PO Hołownia podał, kto z Polskę 2050 nie będzie kandydował Agnieszka Buczyńska, Paulina Hennig-Kloska i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, reprezentujące w rządzie Polskę 2050, nie będą kandydować do Parlamentu Europejskiego - oświadczył lider Polski 2050, Szymon Hołownia. Umówiłeś się na robotę, to ją skończ - wyjaśnił. Pytany ilu parlamentarzystów Polski 2050 będzie kandydować do PE, poinformował, że kandydował będzie wiceprzewodniczący Polski 2050 Michał Kobosko, a także jeden lub dwóch członków klubu Polska 2050-TD. Dziś zbiera się zarząd Polski 2050, który będzie decydował o ostatecznym kształcie list. Krzysztof Śmiszek chce zmienić pracę Pod koniec tygodnia listy do PE zatwierdzi Lewica. Pracę chcą zmienić wiceministrowie: sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek i spraw zagranicznych Andrzej Szejna oraz wiceszefowa resortu kultury Joanna Scheuring-Wielgus - wynika z ustaleń reporterów RMF FM. Podobna rewolucja czeka resort rozwoju. Do europarlamentu wystartuje jego szef Krzysztof Hetman z PSL-u. Z tego ministerstwa odchodzi także Krzysztof Kukucki, który w niedzielę został wybrany prezydentem Włocławka. Co szykuje PiS? Zobacz również: Zmiany w rządzie, mobilizacja w PiS. Kto wybiera się do europarlamentu? [LISTA NAZWISK] To strona koalicyjna, ale znamy też plany Prawa i Sprawiedliwości. To ugrupowanie ma zatwierdzić listy w czwartek. Według informacji RMF FM Jarosław Kaczyński chce, by w wyborach do europarlamentu wystartowało jak najwięcej posłów i senatorów. Nawet jeśli nie dostaną mandatów, to mają zbierać poparcie. Niespodzianką może być psikus zrobiony Jackowi Kurskiemu. Powracający z Waszyngtonu były prezes TVP co prawda dostanie miejsce na liście do europarlamentu, ale ma ono być dalekie. Dopiero trzecie lub czwarte. Jacek Kurski będzie musiał się więc o mandat postarać. Łatwo mieć nie będzie, bo przed nim o głosy na Mazowszu będzie walczył były wiceszef specsłużb Maciej Wąsik. Na listach PiS tego typu nazwisk nie zabraknie. Bardzo prawdopodobny jest start Mariusza Kamińskiego. Były szef MSWiA potwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM, że dostał rekomendację zarządu PiS-u z województwa lubelskiego, by kandydować w wyborach do PE. Jego start w wyborach potwierdził dziś prezes PiS Jarosław Kaczyński. Według niego Kamiński i Wąsik "to są dobrzy kandydaci". W zasadzie przesądzony jest start Daniela Obajtka. Poza tym będą stali wysłannicy PiS do Brukseli: Joachim Brudziński, Adam Bielan, Witold Waszczykowski, ale też Patryk Jaki. Nowością mają być posłowie. Jarosław Kaczyński - w ramach walki o frekwencję i poparcie - chce ich na listach jak najwięcej. Wysokie miejsce ma dostać Joanna Lichocka. Nie wystartuje natomiast były premier Mateusz Morawiecki. Polacy wybiorą 53 europosłów Tegoroczne wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w różnych państwach UE w dniach 6-9 czerwca. W Polsce 9 czerwca będzie wybieranych 53 europosłów. Zobacz również: Nieoficjalnie: Kopacz, Brejza i Kierwiński wśród eurowyborczych jedynek PO

