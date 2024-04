Dziś po południu Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej ma zatwierdzić kształt list wyborczych tego ugrupowania do europarlamentu. Według nieoficjalnych informacji TVN24, wśród 13 "jedynek" znajdą się m.in. Ewa Kopacz, Krzysztof Brejza, Dariusz Joński i Andrzej Halicki.

Ewa Kopacz / Jakub Kaczmarczyk / PAP

W wyborach do Parlamentu Europejskiego Polska podzielona jest na 13 okręgów wyborczych.

Według ustaleń TVN24. listę obejmującą Warszawę i okoliczne powiaty otworzy szef resortu spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. "Jedynką" w okręgu obejmującym resztę Mazowsza ma być Andrzej Halicki.

Listę na Lubelszczyźnie ma otworzyć posłanka PO Marta Wcisło. W woj. śląskim Jerzego Buzka, który zrezygnował z walki o kolejną kadencję w PE, zastąpi minister aktywów państwowych Borys Budka.

Na pierwszych miejscach mają się też znaleźć była premier Ewa Kopacz (Wielkopolska) i były minister kultury Bogdan Zdrojewski (Dolny Śląsk i Opolszczyzna).

Wśród polityków typowanych na "jedynki" są też m.in. wieloletni europoseł Janusz Lewandowski (Pomorze), były minister zdrowia Bartosz Arłukowicz (zachodniopomorskie i lubuskie), Elżbieta Łukacijewska (Podkarpacie) oraz minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz (świętokrzyskie i małopolskie).

Łódzką listę ma otwierać poseł Dariusz Joński, kujawsko-pomorską - Krzysztof Brejza, a warmińsko-mazurską - Jacek Protas - wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Trzaskowski o listach PO: Nie było specjalnych zaskoczeń

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski powiedział dziennikarzom po posiedzeniu zarządu, że Rada Krajowa PO zatwierdzi kształt list o godz. 14. Jak ocenił, będą one "bardzo silne".

Nie było specjalnych zaskoczeń, bo przez cały czas rozmawiamy o tym i to jest raczej kwestia zdecydowania się pewnych ministrów, żeby podjąć nowe zobowiązania. A jeżeli Rada Krajowa je zatwierdzi, to będziemy rozmawiali o personaliach - mówił Trzaskowski.

Prezydent Warszawy i wiceszef PO stwierdził, iż od wielu miesięcy było wiadomo, "że część ministrów pójdzie do europarlamentu, że będą zmiany i że premier będzie oceniał to, jak będzie wygląda współpraca". Pytany, czy członkowie rządu będą brali urlopy na czas kampanii, odpowiedział, że będzie to decyzja premiera. Spodziewam się że tak - dodał.

Eurowybory 2024: To musisz wiedzieć

W Polsce wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 9 czerwca. Wybierzemy 53 europosłów. Państwa Unii Europejskiej mogą mieć w Parlamencie Europejskim od 6 do 96 posłów.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego Polska podzielona jest na 13 okręgów wyborczych. W podziale mandatów będą brały udział komitety wyborcze, które w skali kraju przekroczą 5 procent.

By oddać głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego, trzeba najpóźniej w dniu głosowania ukończyć 18 lat. Bierne prawo wyborcze mają osoby, które najpóźniej w dniu głosowania ukończą 21 lat i od co najmniej 5 lat stale zamieszkują w Polsce lub na terytorium innego państwa Unii Europejskiej.

Osoby z niepełnosprawnościami, które chcą wziąć udział w eurowyborach w Polsce, mogą głosować korespondencyjnie albo przez pełnomocnika.