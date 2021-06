Za nami dwa sparingowe pojedynki piłkarskiej reprezentacji Polski. Jeżeli ktoś liczył, że pozna nasz pomysł na grę i wizję Paulo Sousy, to raczej się przeliczył. W reprezentacji wszystko jest płynne i ciężko wywnioskować, co planuje nasz selekcjoner i co zobaczymy w meczu ze Słowacją w Sankt Petersburgu w poniedziałek.

