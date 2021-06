Piłkarze reprezentacji Szwecji przechodzą specjalny trening mentalny przed jutrzejszym meczem 1/8 finału mistrzostw Europy z Ukrainą. Jednym z jego elementów były jazdy kolejką górską w parku rozrywki w Goeteborgu.

Park został otwarty w 1923 roku / ADAM IHSE / PAP/EPA

Kolejka górska w parku Liseberg uznana została w tym roku przez amerykańskich ekspertów z tej dziedziny za jedną z najnowocześniejszych na świecie, lecz także jako "wyjątkowo przerażającą". Osiąga prędkość 100 kilometrów na godzinę i jednocześnie obraca się podczas jazdy jak spirala.

Wideo youtube

Piłkarzom, którzy przebywają w bazie w Goeteborgu właściciele parku udostępnili go w sobotę wieczorem po zamknięciu. Chodziło o to, by mogli utrzymać swoją "bańkę sanitarną".





Park został otwarty w 1923 roku. Nowa kolejka górska typu Helix została tu zainstalowana w 2014 roku. Ma 1381 metrów długości i kosztowała 30 milionów euro.



Nie wszyscy piłkarze chcieli z niej skorzystać, a kierownik reprezentacji Stefan Pettersson stanowczo odmówił.



To nie dla mnie bo i tak mam zbyt dużo na głowie, ale dla piłkarzy był to świetny trening przed meczem z Ukrainą, do której po ME 2012 mamy bardzo duży respekt - powiedział.



Wtedy Szwecja znalazła się w grupie D z Francją, Anglią i Ukrainą, z którą przegrała pierwszy mecz grupowy 1:2, a po porażce z Anglią 2:3 odpadła z turnieju.



We wtorek zespoły ponownie się spotkają w 1/8 finału w Glasgow. Początek spotkania o godz. 21:00.



Nie mamy wątpliwości, że mecz będzie jak jazda rollercoasterem w Goeteborgu - powiedział Pettersson.