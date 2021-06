Piłkarskich kibiców czeka dzisiaj prawdziwa uczta! W Sewilli rozegrane zostanie prawdopodobnie najciekawsze spotkanie 1/8 finału Euro 2020: lider rankingu FIFA Belgia zagra z broniącą tytułu Portugalią. Interesująco zapowiada się również mecz w Budapeszcie: tam zmierzą się reprezentacje Holandii i Czech.

Belgia - Portugalia. Starcie lidera rankingu FIFA i mistrza Europy - i dwóch gwiazdorów

Euro 2020. Cristiano Ronaldo i jego koledzy z reprezentacji podczas treningu przed meczem Belgia – Portugalia / JULIO MUNOZ / PAP/EPA

Belgia to obecnie lider światowego rankingu drużyn narodowych i jeden z najpoważniejszych kandydatów do triumfu w Euro 2020. Portugalia natomiast broni tytułu wywalczonego przed pięcioma laty we Francji, a w szeregach ma Cristiano Ronaldo, który już w fazie grupowej wyśrubował kilka rekordów mistrzostw Europy: m.in. został najlepszym strzelcem w historii Euro .

W trwającym turnieju 36-letni Portugalczyk zdobył już 5 goli i jest liderem klasyfikacji strzelców.

Dzisiejsze starcie zapowiadane jest właśnie jako pojedynek gwiazdora reprezentacji Portugalii i belgijskiego napastnika Romelu Lukaku.

Ten ostatni komplementował Cristiano Ronaldo przed meczem.

"Jest dla mnie inspiracją i motywacją. Pomimo wieku ciągle błyszczy. Postaram się zbliżyć do jego osiągnięć na tyle, na ile to możliwe" - zapowiedział 28-letni Belg.

Pierwszy gwizdek spotkania Belgia - Portugalia: o godzinie 21:00.

Holandia - Czechy. "To nie będzie żeglowanie po spokojnych wodach"

Ciekawie będzie zapewne również w Budapeszcie, gdzie Holandia zagra z Czechami.

Teoretycznie znacznie silniejszą drużynę mają "Oranje", ale - jak przekonują - nie spodziewają się łatwej przeprawy.

"Wiemy, że będzie ciężko, i musimy dać z siebie sto procent, żeby wygrać. Oczywiście to właśnie planujemy zrobić, ale to na pewno nie będzie żeglowanie po spokojnych wodach" - ocenił holenderski napastnik Memphis Depay.

Początek spotkania Holandia - Czechy: o godzinie 18:00.

/ Euro 2020. Drabinka fazy pucharowej / Grafika RMF FM

Euro 2020. Terminarz fazy pucharowej: Data miejsce drużyny Mecze 1/8 finału 26 czerwca, 18:00 Amsterdam Walia - Dania 26 czerwca, 21:00 Londyn Włochy – Austria 27 czerwca, 18:00 Budapeszt Holandia – Czechy 27 czerwca, 21:00 Sewilla Belgia – Portugalia 28 czerwca, 18:00 Kopenhaga Chorwacja – Hiszpania 28 czerwca, 21:00 Bukareszt Francja - Szwajcaria 29 czerwca, 18:00 Londyn Anglia – Niemcy 29 czerwca, 21:00 Glasgow Szwecja – Ukraina Mecze 1/4 finału 2 lipca, 21:00 Monachium, zw. 3 - Włochy 3 lipca, 18:00 Baku, zw. 4 - Dania 3 lipca, 21:00 Rzym, zw. 7 - zw. 8 (IV) Półfinały 6 lipca, 21:00 Londyn, zw. I - zw. II 7 lipca, 21:00 Londyn, zw. IV - zw. III Finał 11 lipca, 21:00 Londyn