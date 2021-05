„Wydaje mi się, że jak porównamy nasze indywidualności z Hiszpanami to nie mamy żadnych szans. Kluczem, żeby osiągnąć sukces i walczyć jak równy z równym z przeciwnikami (z fazy grupowej Euro 2020 – przyp. RMF FM), jest to, żebyśmy stworzyli odpowiedni kolektyw” – stwierdził na konferencji prasowej reprezentant Polski w piłce nożnej Grzegorz Krychowiak.

Piłkarz reprezentacji Polski Grzegorz Krychowiak w drodze na konferencję prasową w Opalenicy / Jakub Kaczmarczyk / PAP/EPA

Krychowiak wziął udział w czwartkowej konferencji prasowej w Opalenicy, gdzie trwa zgrupowanie reprezentacji.

Wszystko idzie w odpowiednim kierunku. Myślę, że będziemy odpowiednio przygotowani. Będziemy się bić i zrobimy wszystko, żeby wszyscy Polacy byli z nas dumni. Porównanie z ME 2016? Wydaje mi się, ze mamy lepszych piłkarzy, bardziej doświadczonych, którzy grali na dwóch ostatnich imprezach. Ale to nie jest gwarancja sukcesu. Wydaje mi się, że jak porównamy nasze indywidualności z Hiszpanami to nie mamy żadnych szans. Kluczem jest stworzenie odpowiedniego kolektywu i żeby jeden za drugiego walczył, biegał. Bardzo ważna będzie gra w obronie - podkreślił zawodnik Lokomotiwu Moskwa.

Ja sam jestem zadowolony ze swojej dyspozycji, zwłaszcza fizycznej, po tym okresie covidowym - dodał.



Krychowiak jako ostatni dotarł na rozpoczęte w poniedziałek zgrupowanie; podróżował z Egiptu.



Podróż była bardzo trudna, anulowano mi pierwszy samolot, później spóźniłem się na drugi. Długo to wszystko trwało, ale najważniejsze, że dotarłem. To ogromna przyjemność spotkać się z zawodnikami, przyjaciółmi w reprezentacji - przyznał.









Najpierw mecze kontrolne, później wyjazd do Sopotu

Zgrupowanie w Opalenicy potrwa do 8 czerwca. W jego trakcie piłkarze zagrają dwa towarzyskie spotkania - 1 czerwca z Rosją we Wrocławiu i tydzień później z Islandią w Poznaniu.



9 czerwca biało-czerwoni przeniosą się do Sopotu i tam pozostaną w trakcie turnieju.



Występ w fazie grupowej mistrzostw Europy zainaugurują 14 czerwca ze Słowacją w Sankt Petersburgu. Pięć dni później w Sewilli ich rywalem będzie Hiszpania, a 23 czerwca ponownie w Rosji zmierzą się ze Szwecją.