Portugalczyk Cristiano Ronaldo zapisał się na kartach historii futboli na zawsze. Piłkarz regularnie przekracza granice i stwarza nowe wyzwania. Wymieniamy, jakie rekordy może pobić w tym roku. Pierwszą okazję będzie miał już dzisiaj o 18:00 podczas meczu Portugali z Węgrami na Puskas Arenie w Budapeszcie.

Cristiano Ronaldo podczas sesji treningowej / HUGO DELGADO / PAP/EPA

Portugalski piłkarz Cristiano Ronaldo, który w lutym skończył 36 lat, zrobił już wiele w swojej karierze, aby zapisać się w historii futbolu. W trwających mistrzostwach Europy może dopisać kilka kolejnych rekordów. Pierwszy występ Portugalczyków przeciw Węgrom dzisiaj o godz. 18:00 na Puskas Arenie w Budapeszcie. Piłkarz już w tym meczu będzie miał szansę zdeklasować Michela Platiniego w kategorii najskuteczniejszego strzelca.

Rekordy, które może wyrównać lub pobić Cristiano Ronaldo:

· Rekord Ikera Casillasa

W 2016 Ronaldo był kapitanem drużyny, która zwyciężyła w ME. Jeżeli dokona tego po raz kolejny, pobije rekord hiszpańskiego bramkarza, który poprowadził swój kraj do zwycięstwa w 2008 i 2012 roku.

· Rekord finałów ME

Dotychczas Portugalczyk brał udział w 4 turniejach finałowych ME. Jeżeli Portugalia ponownie dojdzie do finału w tym roku zostanie jedynym w historii piłkarzem, który 5 razy wystartował w kadrze swojego kraju w decydującym starciu ME.

· Rekord najskuteczniejszego strzelca

Ronaldo dzieli ten rekord z Michelem Platinim, oboje strzelili 9 goli w turniejach finałowych ME. Dziesiąta bramka da Portugalczykowi samodzielne prowadzenie w tej klasyfikacji.

· Rekord meczy ME

Portugalczyk wystąpił w 21 meczach turnieju finałowego ME i już teraz jest pod tym względem rekordzistą. W tegorocznym turnieju może zwiększyć tę liczbę do maksymalnie 28.

· Rekord wieku

36-letni Ronaldo może zostać najstarszym w historii piłkarzem z bramką w finale mistrzostw Europy. Rekordzistą jest reprezentant RFN Bernd Hoelzenbein, który w 1976 roku pokonał bramkarza Czechosłowacji w wieku 30 lat i 103 dni.