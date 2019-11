Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Jerzy Brzęczek ogłosił powołania na najbliższe mecze eliminacji Mistrzostw Europy z Izraelem i Słowenią. Biało-czerwoni są już pewni awansu, ale zwycięstwa w tych spotkaniach pozwoliłyby na lepsze rozstawienie przed losowaniem turnieju.

Polska reprezentacja podczas meczu eliminacyjnego piłkarskich mistrzostw Europy Polska - Macedonia Północna w Warszawie w październiku 2019 roku / Leszek Szymański / PAP

Jedynym nowym zawodnikiem powołanym przez Jerzego Brzęczka na mecze eliminacyjne do Euro 2020 z Izraelem i Słowenią jest Kamil Jóźwiak z Lecha Poznań. Dołączy on do kadry w Izraelu po meczu reprezentacji U-21.

17 listopada po meczu z Izraelem do zespołu dołączy także Łukasz Piszczek, dla którego mecz ze Słowenią w Warszawie będzie pożegnaniem z kadrą.

Wśród bramkarzy zabrakło kontuzjowanego Łukasz Fabiańskiego, ale po raz kolejny jest Radosław Majecki.

Wśród powołanych jest też Robert Lewandowski, chociaż jego występ stoi pod znakiem zapytania. Wszystko zależy od tego, kiedy będący w świetnej dyspozycji napastnik, zdecyduje się na operację pachwiny, którą musi przejść. Decyzję zawodnika mamy poznać w ciągu najbliższych dni.

Spotkanie z Izraelem odbędzie się 16 listopada w Jerozolimie, a ze Słowenią - trzy dni później w Warszawie.

Powołania do kadry Polski na mecze z Izraelem i Słowenią.

Bramkarze: Radosław Majecki (Legia Warszawa), Łukasz Skorupski (Bologna), Wojciech Szczęsny (Juventus Turyn).

Obrońcy: Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszyński (Sampdoria Genua), Thiago Cionek (SPAL Ferrara), Kamil Glik (AS Monaco), Artur Jędrzejczyk (Legia Warszawa), Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów), Arkadiusz Reca (SPAL Ferrara), Maciej Rybus (Lokomotiw Moskwa), Łukasz Piszczek (Borussia Dortmund - tylko na mecz ze Słowenią).

Pomocnicy: Krystian Bielik (Derby County), Przemysław Frankowski (Chicago Fire), Dominik Furman (Wisła Płock), Jacek Góralski (Łudogorec Razgrad), Kamil Grosicki (Hull City), Kamil Jóźwiak (Lech Poznań), Damian Kądzior (Dinamo Zagrzeb), Mateusz Klich (Leeds United), Grzegorz Krychowiak (Lokomotiw Moskwa), Sebastian Szymański (Dinamo Moskwa), Piotr Zieliński (Napoli).