Wszyscy sprawcy pobicia, do którego doszło w miniony czwartek w Stargardzie pod Szczecinem, są już w rękach policji. Funkcjonariusze zatrzymali dziś ostatniego z napastników. To on miał podczas sprzeczki sięgnąć po nóż. W efekcie dwie ranne osoby trafiły do szpitala.

