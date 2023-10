Z lotniska piłkarzy czeka jeszcze godzinna podróż autokarem do hotelu w leżącym na innej wyspie Torshavn. To właśnie tam w czwartek o godz. 20.45 odbędzie się mecz z rywalem, którego we wrześniu w Warszawie pokonali 2:0.

Trudna sytuacja polskiej kadry

W kwalifikacjach mistrzostw Europy Polacy zajmują jednak dopiero czwarte miejsce w grupie E z dorobkiem sześciu punktów (dwa zwycięstwa, trzy porażki). Prowadzi Albania - 10 pkt, przed Czechami - 8, ale w czterech występach, i Mołdawią - również 8.

W niedzielę na PGE Narodowym Biało-Czerwoni zmierzą się z Mołdawią.

To będą pierwsze mecze Michała Probierza w roli selekcjonera reprezentacji seniorów - 20 września zastąpił na tym stanowisku Portugalczyka Fernando Santosa.