Polscy piłkarze jadą na tegoroczne mistrzostwa Europy! Biało-Czerwoni pokonali w Cardiff po rzutach karnych Walię 5:4. Po 90 minutach i dogrywce było 0:0. W decydującym momencie Wojciech Szczęsny obronił rzut karny wykonywany przez Daniela Jamesa. Polska na Euro zagra w grupie D. Rywalami będą Holandia, Austria i Francja.

Biało-Czerwoni rozpoczęli spotkanie dość obiecująco. W 12. minucie doskonale z prawej strony dośrodkowywał Frankowski. Piłkę próbował strącić Świderski, ale minimalnie się z nią minął. Później coraz groźniej atakowali Walijczycy.

W doliczonym czasie pierwszej połowy Davies pokonał głową Szczęsnego. Radość gospodarzy trwała jednak krótko. Jak się okazało, Davies był na spalonym.

Początek drugiej połowy rozpoczął się pod dyktando gospodarzy. Wojciech Szczęsny w doskonały sposób obronił uderzenie głową Kieffera Moore'a. Do końca regulaminowego czasu gry nie oglądaliśmy jednak bramek. Konieczna była dogrywka.

W niej najpierw blisko zdobycia gola byli Walijczycy. Świetnie jednak interweniował Szczęsny. Chwilę później minimalnie niecelnie strzelał z dystansu Jakub Piotrowski.

W dogrywce nie zobaczyliśmy jednak goli i konieczne były rzuty karne. W nich bezbłędni okazali się Polacy: Robert Lewandowski, Sebastian Szymański, Przemysław Frankowski, Nicola Zalewski i Krzysztof Piątek.

W ostatniej serii jedenastek serii strzał Daniela Jamesa obronił Wojciech Szczęsny.

Walia: Danny Ward - Neco Williams, Chris Mepham, Ben Davies, Joe Rodon - Connor Roberts (84. David Brooks, 112. Nathan Broadhead), Ethan Ampadu, Harry Wilson, Jordan James - Brennan Johnson (70. Daniel James), Kieffer Moore.

Polska: Wojciech Szczęsny - Jan Bednarek (80. Bartosz Salamon), Paweł Dawidowicz, Jakub Kiwior - Przemysław Frankowski, Jakub Piotrowski (106. Taras Romanczuk), Piotr Zieliński (101. Sebastian Szymański), Bartosz Slisz, Nicola Zalewski - Karol Świderski (80. Krzysztof Piątek), Robert Lewandowski.

Żółte kartki: Walia - Jordan James, Chris Mepham; Polska - Jakub Piotrowski, Nicola Zalewski.

Czerwona kartka: Walia - Chris Mepham (120+1, druga żółta).

Sędzia: Daniele Orsato (Włochy). Widzów 31 876.

Przebieg meczu:

Rzuty karne

Szczęsny broni strzał Daniela Jamesa! JEDZIEMY NA EURO!!!!

Rzuty karne

Piątek pewnie! 5:4!

Rzuty karne

Neco Williams zmylił Szczęsnego. 4:4.

Rzuty karne

Nicola Zalewski pięknie w lewy róg! 4:3!

Rzuty karne

Harry Wilson w środek bramki. 3:3.

Rzuty karne

Frankowski pięknie pod porzeczkę!!! 3:2.

Rzuty karne

Uśmiechnęło się szczęście do Walijczyków. Piłka po strzale Moore'a odbija się od poprzeczki i wpada do bramki. 2:2.

Rzuty karne

Mocno Szymański! 2:1 dla Polski!

Rzuty karne

Czas na Sebastiana Szymańskiego!

Rzuty karne

Ben Davies pokonuje Szczęsnego! 1:1.

Rzuty karne

LEWANDOWSKI!!!!

Rzuty karne

Ward kontra Lewandowski! Potworne gwizdy Walijskich kibiców.

Rzuty karne

Zaczną Polacy!

120+2.

Szymański wrzuca, Walijczycy wybijają. RZUTY KARNE!!!

120+1. min

Druga żółta kartka dla Mephama za faul na Romańczuku! Walijczyk opuszcza plac gry, a my mamy rzut wolny!

120. min

Arbiter dolicza minutę!

120. min

Frankowski dośrodkowuje, ale wprost w ręce bramkarza.

118. min

Daniel James zagrywa ręką. Będziemy mieli rzut wolny - ok. 40 m od bramki.

117. min

Leży na murawie Williams.

115. min

Wrzuca Szymański, ale wybijają Walijczycy.

115. min

Polacy próbują. Zablokowanie zagranie Zalewskiego. Będzie rzut rożny.

115. min

Ostatnie pięć minut gry. Czy któryś z zespołów zdoła jeszcze przeprowadzić akcję bramkową? Czy do rozstrzygnięcia konieczne będą rzuty karne?

114. min

Szymański w pole karne, ale wybijają Walijczycy.

113. min

Nietypowa sytuacja. Brooks, który zameldował się na murawie w 84. minucie, teraz opuszcza boisko. W jego miejsce pojawia się Broadhead.

112. min

Rzut rożny dla Polski. Wrzutka w pole karne, ale Ward piąstkuje.

111. min

Zalewski w polu karnym próbował dogrywać piętą, ale niestety niecelnie.

109. min

Nerwowo Polacy przed swoją szesnastką. Ostatecznie piłkę wybił Salamon.

108. min

Szymański główkował, ale niecelnie.

107. min

Salamon blokuje strzał Brooksa.

106. min

Akcja Polaków w okolicach pola karnego gospodarzy. Niestety Frankowski tracił piłkę.

106. min

Zaczynamy ostatni kwadrans! Taras Romańczuk w miejsce Jakuba Piotrowskiego!

105. min

Koniec pierwszej części dogrywki!

104. min

Slisz traci piłkę w środku boiska. Na szczęście nasi obrońcy odbierają piłkę.

103. min

FATALNIE PIOTROWSKI! Nasz zawodnik zagrał pod nogi Moore'a. Na szczęście w ostatniej chwili strzał Walijczaka zablokował Salomon.

Piłkarska reprezentacja Ukrainy pokonała we Wrocławiu w finale baraży Islandię 2:1 (0:1) i awansowała na mistrzostwa Europy.

101. min

Zmiana w naszej reprezentacji. Sebastian Szymański za Piotra Zielińskiego.

100. min

I w odpowiedzi Polacy! Piotrowski uderzał z dystansu! Piłka minimalnie minęła bramkę Walijczyków.

99. min

SZCZĘSNY!!! Bardzo groźnie lewą stroną zagrali Walijczycy, wrzutka w pole karne i dokonała interwencja Szczęsnego! BRAWO!

98. min

Teraz faulowany Moore.

97. min

Mepham fauluje Zalewskiego. Walijczyk ukarany żółtą kartką.

96. min

UFFFF. Wilson w polski mur.

95. min

Będzie niebezpiecznie. Dawidowicz fauluje Wilsona. Rzut wolny dla Walii - ok. 25 m od bramki Szczęsnego.

94. min

Piątek zablokowany w polu karnym gospodarzy.

93. min

Davies na spalonym.

92. min

Wrzutka w pole karne, ale wybija Dawidowicz na aut.

91. min

Zieliński faulował Daniela Jamesa.

91. min

Zaczynamy dogrywkę!

90+4. min

Będzie dogrywka!

90+3. min

Ampadu zatrzymał Lewandowskiego.

90+2. min

Długa akcja Walijczyków zakończona wrzutką do Moore'a. Napastnik gospodarzy przegrał jednak pojedynek z Kiwiorem.

90. min

Sędzia dolicza 4 minuty.

90. min

Lewandowski z dystansu, ale niecelnie!

89. min

Salomon fauluje Morre'a.

88. min

Dobre wyjście Szczęsnego, który uprzedził wchodzącego w pole karne jednego z zawodników gospodarzy.

87. min

Piątek dobrze w defensywie. Przejmuje piłkę przed naszym polem karnym!

85. min

Kiwior zagrywał w pole karne do Piotrowskiego, ale niecelnie.

84. min

Roberts opuszcza murawę. W jego miejsce melduje się David Brooks.

83. min

Przerwa w grze. Roberts leży na murawie.

82. min

Zalewski wpada w pole karne, ale niecelnie podawał.

81. min

Bardzo dobra interwencja Kiwiora. Zatrzymał wchodzącego w nasze pole karnego Jamesa.

80. min

Podwójna zmiana w reprezentacji Polski. Bartosz Salamon za Jana Bednarka i Krzysztof Piątek za Karola Świderskiego.

79. min

Za mocne dośrodkowanie Piotrowskiego.

77. min

Kontra Polaków. Zieliński zagrywa do Zalewskiego, który uderza niecelnie.

76. min

Rzut wolny dla Walii z ok. 40 metrów. Wrzutka, strzał, ale dobrze interweniuje Szczęsny.

75. min

Zalewski fauluje Wilsona. Musi uważać nasz zawodnik, bo ma już na koncie żółtą kartkę.

74. min

Faulowany Lewandowski.

73. min

Slisz świetnie przejął piłkę przed naszym polem karnym. Nie ma faulu.

72. min

Spóźnione wejście Zalewskiego. Zawodnik Romy ukarany żółtą kartą.

71. min

I już akcja Jamesa, ale dobrze zablokował go Slisz.

70. min

I mamy pierwszą zmianę w zespole gospodarzy. Daniel James za Brennana Johnsona.

69. min

I teraz Walijczycy. Dośrodkowanie do Moore'a, napastnik gospodarzy uderza głową, ale łapie piłkę Szczęsny.

68. min

I znowu my! Z rzutu wolnego zagrywa Zieliński, przedłuża to zagranie Świderski, ale Bednarkowi zabrakło niewiele, aby zamknąć akcję.

66. min

I znów Polacy! Frankowski wrzuca do Lewandowskiego, ale nasz kapitan przegrywa pojedynek główkowy. Gramy coraz odważniej!

66. min

Początek tej połowy to przewaga Walii, teraz to my dochodzimy do głosu.

66. min

AJJJ. Zieliński wrzuca, uderza Kiwior, ale nieczysto. Piłka nad bramką.

64. min

Ciekawa akcja Polaków. Dośrodkowywał Frankowski, ale wybijają obrońcy Walii. Rzut rożny dla Polski.

63. min

Lewandowski ruszył na bramkę gospodarzy, ale został zatrzymany.

61. min

Na spalonym Zalewski.

61. min

Zaostrza nam się gra. Faulowany teraz Zieliński.

60. min

Szczęsny na szczęście podniósł się i może kontynuować grę.

59. min

Szczęsny wyszedł przed pole karne, gdzie zderzył się z jednym z Walijczyków. Nasz bramkarz upadł na murawę. Sędzia przerwał grę.

58. min

Lewandowski niecelnie główką.

57. min

Zieliński z dystansu, ale zablokowany. Rzut rożny dla Polski.

56. min

Slisz faulowany. James ukarany żółtą kartką.

52. min

Mocno zaczęli drugą połowę gospodarze. Wilson do Daviesa, ale za mocno.

51. min

Żółtą kartką ukarany Piotrowski. Nasz zawodnik faulem musiał naprawić błąd, który popełnił kilka chwil wcześniej.

50. min

Faulowany Szczęsny.

49. min

Świetna parada Szczęsnego! Moore uderza głową, ale nasz bramkarz wybija piłkę na rzut rożny.

48. min

Dawidowicz fauluje Moore'a. Walijczycy mają rzut wolny 40 metrów od bramki Szczęsnego.

46. min

Zaczynamy drugą połowę!

