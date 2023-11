Michał Probierz, selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski, przygotowuje się do ogłoszenia listy powołanych zawodników na listopadowe mecze z Czechami w eliminacjach Euro i towarzyskie starcie z Łotwą. Wiemy, że pochodzący z Bytomia trener z ogłoszeniem ostatecznej kadry podobnie jak poprzednim razem będzie zwlekał do ostatniego momentu. Listę nazwisk poznamy dopiero wieczorem po czwartkowych meczach Ligi Europy i Ligi Konferencji 9 listopada.

Listę graczy, która pojawi się 13 listopada w Warszawie na zgrupowaniu, Michał Probierz ma ogłosić 9 listopada późnym wieczorem / Kuba Rutka / RMF FM

W ubiegły piątek zgodnie z zasadami PZPN zgłosił szeroką listę zawodników z zagranicznych klubów powołanych na najbliższe zgrupowanie. Znalazło się na niej 39 nazwisk. Ostateczną listę graczy, którzy pojawią się 13 listopada w Warszawie na zgrupowaniu, mamy poznać 9 listopada późnym wieczorem.

Michał Probierz chce zrobić dokładnie tak samo, jak przy powołaniach na październikowe zgrupowanie. Lista wtedy została ogłoszona po czwartkowych meczach Ligi Europy i Ligi Konferencji.

W tych rozgrywkach rywalizują dwie polskie drużyny. Raków Częstochowa 9 listopada zagra w fazie grupowej Ligi Europy ze Sportingiem Lizbona. Legia Warszawa w Lidze Konferencji podejmie u siebie Zrinjski Mostar. Oprócz tego w czwartek swoje mecze w europejskich pucharach rozegrają kluby z Polakami w składzie, w tym m.in.: Fenerbachce Stambuł Sebastiana Szymańskiego, AEK Ateny Damian Szymańskiego czy PAOK Saloniki Tomasza Kędziory. Do składu kadry po przerwie spowodowanej kontuzją wróci jej kapitan - Robert Lewandowski.

Ostatnie w tym roku zgrupowanie piłkarskiej kadry rozpocznie się 13 listopada w Warszawie. Cztery dni później Polacy w ostatnim meczu eliminacji Euro zagrają z Czechami. Biało-Czerwoni wciąż mają szansę, by awansować bezpośrednio na przyszłoroczny turniej. By tak się stało, muszą jednak pokonać Czechów i liczyć na to, że Mołdawia zdobędzie chociaż punkt w wyjazdowym spotkaniu z Czechami 20 listopada, ale w dwóch spotkaniach kończących eliminacje (z Albanią i Czechami - przyp. RMF FM) nie zdobędzie więcej niż trzy punkty.