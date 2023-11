Polska wcale nie taka słaba?

"Jeśli Walia pokona Finów, to prawdopodobne, że Polska, a nie Estonia będzie jej ostatnią przeszkodą na drodze do Euro 2024. Choć kampania kwalifikacyjna była dla Polski rozczarowująca - zajęła trzecie miejsce w grupie E za Albanią i Czechami - to jest to drużyna, która niecały rok temu dotarła do fazy pucharowej mistrzostw świata. Ma też w swoich szeregach napastnika Barcelony Roberta Lewandowskiego, najskuteczniejszego strzelca w historii polskiej piłki nożnej, z niesamowitym dorobkiem 82 goli w 146 meczach, który nawet w wieku 35 lat pozostaje zagrożeniem - w tym sezonie zdobył już 11 bramek dla klubu i kraju" - wskazuje stacja BBC.

Przypomina też, że w ostatnim meczu obu reprezentacji - w Cardiff we wrześniu 2022 r. - Polska wygrała z Walią 1:0, co przesądziło o spadku Walijczyków z najwyższej dywizji Ligi Narodów, a w 10 meczach między nimi Walia wygrała tylko raz - w 1973 r.

"Wyniki Walii w meczach u siebie są fenomenalne"

Z kolei Sky News ocenia, że losowanie baraży nie mogło się ułożyć lepiej dla Walii. Zwraca uwagę, że Wyspiarze przystąpią do nich z dużą pewnością siebie, bo w poprzednich - do mistrzostw świata w Katarze - pokonali na własnym stadionie Austrię i Ukrainę, a jej wyniki domowych meczów o punkty są imponujące.

"Wyniki Walii w meczach u siebie są fenomenalne. Przegrała z Armenią, ale trzeba cofnąć się daleko wstecz, aby znaleźć jeszcze poprzednią porażkę i ponownie można się spodziewać pomocnej publiczności, tzw. Czerwonej Ściany. Walia będzie miała przysłowiowego 12. zawodnika na boisku. Można być rozczarowanym ostatnimi dwoma meczami, ale Page będzie miał trudności z ukryciem uśmiechu losowaniu" - podkreślono.

Estonia, a potem Walia lub Finlandia na drodze Polski

Polska zagra z Estonią 21 marca o 20.45 w Warszawie, a po ewentualnym zwycięstwie zmierzy się na wyjeździe (26 marca) z lepszym z pary Walia - Finlandia.

Polska nie wyszła z grupy w walce o Euro, ale wysoki ranking w Lidze Narodów przedłuża nadzieje naszej drużyny na udział w przyszłorocznych mistrzostwach.

Pary barażowe

Ścieżka A

półfinały

Polska - Estonia

Walia - Finlandia



finał



Walia / Finlandia - Polska / Estonia



Ścieżka B

półfinały



Izrael - Islandia

Bośnia i Hercegowina - Ukraina



finał



Bośnia i Hercegowina / Ukraina - Izrael / Islandia



Ścieżka C

półfinały

Gruzja - Luksemburg

Grecja - Kazachstan



finał



Gruzja / Luksemburg - Grecja / Kazachstan

Euro 2024 - podział na koszyki

2 grudnia (godz. 18) w Hamburgu rozlosowane zostaną grupy turnieju finałowego Euro 2024.

UEFA przedstawiła już podział na koszyki przed losowaniem. Nieudane eliminacje i konieczność gry w barażach sprawiły, że reprezentacja Polski losowana będzie dopiero z czwartego koszyka. Wciąż jednak nie wiadomo, czy wystąpi na Euro.

Do czwartego koszyka trafili też Włosi, Serbowie i Szwajcarzy.

W pierwszym koszyku znalazły się reprezentacje: Niemiec, Portugalii, Francji, Hiszpanii, Belgii i Anglii.