We wtorek od egzaminu pisemnego z języka polskiego ponad 360 tys. uczniów VIII klas szkół podstawowych rozpocznie maraton egzaminacyjny.

Uczniowie przed wejściem na egzamin ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr. 6 w Szczecinie na zdjęciu archiwalnym / Marcin Bielecki / PAP

Egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony po raz trzeci. Po reformie edukacji uczniowie klas VIII pisali go po raz pierwszy w 2019 roku.

We wtorek uczniowie będą pisać egzamin z języka polskiego

W środę będzie egzamin z matematyki

W czwartek będzie egzamin z języka obcego.

Największa grupa ósmoklasistów - 96,66 proc. - zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język niemiecki. Do egzaminu z tego języka przystąpi 2,92 proc. uczniów VIII klasy szkoły podstawowej. Do egzaminu z pozostałych języków obcych (tj. francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego) przystąpi łącznie 0,42 proc. ósmoklasistów.

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a następnie wyniki zostaną przesłane do szkół.

Uczniowie poznają je 2 lipca, a zaświadczenia o wynikach dostaną 9 lipca.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej

Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej.

Egzamin ósmoklasisty a reżim sanitarny

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami Covid-19.

Na egzamin nie może przyjść osoba, która przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Po zajęciu miejsc na sali egzaminacyjnej uczniowie będą mogli zdjąć maseczki.

Przy wejściu do szkoły i w sali egzaminacyjnej powinien być płyn do dezynfekcji rąk.

Uczniowie nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.

Każdy uczeń ma korzystać z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, itd. Uczniowie nie mogą pożyczać przyborów.

Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin uczniowie mogą przynieść własną butelkę z wodą.