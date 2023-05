Egzamin dla ośmioklasistów z języka angielskiego odbędzie się 25 maja. Zanim uczniowie szkół podstawowych zdecydują o kolejnym etapie edukacji, czeka ich pierwszy poważny test. Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego jest obowiązkowy. Jak wyglądały egzaminy w ubiegłych latach, z jakich części składa się sprawdzian i jak przygotować się do poszczególnych części testu - na te pytania udzielamy odpowiedzi w RMF24.pl.

Język angielski jest najczęściej wybieranym językiem obcym przez ósmoklasistów. Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego zacznie się 25 maja (czwartek) o godzinie 9. Uczniowie będą mieli 90 minut na wypełnienie arkusza. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się otrzymają dodatkowe 45 minut na egzaminie.

Ósmoklasista, który nie będzie mógł podejść do egzaminu z języka angielskiego w pierwszym terminie, może zdawać również w terminie dodatkowym - 14 czerwca (w środę) o godzinie 9.

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego: odpowiedzi

Egzaminy ósmoklasisty trwają od 23 do 25 maja (wtorek, środa, czwartek). Po każdym sprawdzianie (z języka polskiego, matematyki i języka obcego) Centralna Komisja Edukacyjna opublikuje arkusze.

25 maja po egzaminie z języka angielskiego, nauczyciele przygotują propozycje rozwiązań.

Rozwiązania ze wszystkich egzaminów będziemy publikować: 23 maja, 24 maja i 25 maja.

Pamiętajmy, że egzaminu ośmioklasisty nie można nie zdać. Nie ma żadnego ustalonego progu punktowego, który należy osiągnąć.

Z jakich części składa się egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego obejmuje kilka części: rozumienie ze słuchu, znajomość funkcji językowych, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych i wypowiedź pisemną.

W 2023 roku zadania na egzaminie z języka angielskiego będą odpowiadać poziomowi B1. Do 2021 na sprawdzianie obowiązywał poziom A2/A2+.

Sprawdzian z języka angielskiego rozpocznie się od tzw. listeningu, czyli części testującej umiejętność słuchania ze zrozumieniem. Ten fragment egzaminu trwa około 20-25 minut.

Później każdy z uczniów przystąpi do rozwiązywania zadań otwartych i zamkniętych.

W tej części znajdziemy pytania zamknięte jednokrotnego wyboru. Odpowiedzi będzie trzeba udzielić na bazie krótkich tekstów i/lub obrazków. Mogą również pojawić się "zadania z luką", czyli takie, w których zdający musi wpisać w szyk zdania brakujące słowo.

Sprawdzanie rozumienia tekstu pisanego, to przede wszystkim gotowy tekst w języku angielskim, który uczeń musi przeczytać i uzupełnić luki w podobnym fragmencie napisanym po polsku, tak by oddawały sens tekstu oryginalnego.

W części egzaminu sprawdzającej znajomość środków językowych, mogą się pojawić zadania: jednokrotnego wyboru, zadania z lukami, z parafrazą, fragmenty do tłumaczenia, układania zdań z podanych słów i zadania z dobieraniem w pary.

Egzamin ósmoklasisty kończy zadanie z wypowiedzi pisemnej, które polega na stworzeniu krótkiego tekstu zawierającego od 50 do 120 wyrazów.

W poprzednich latach (licząc od 2019 roku) część pisemna polegała na przygotowaniu e-maila. Można jednak spodziewać się, że pojawią się też inne formy pisemne: wiadomość i wpis na blogu.

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego: jak napisać e-mail

W zależności od tego, do kogo zaadresowany ma być e-mail na egzaminie z języka angielskiego, użyjemy formy bardziej grzecznościowej lub "luźniejszej". Zawsze należy jednak unikać uproszczeń, wyrażeń potocznych i emotikonów.

W przypadku tekstu mniej formalnego dopuszczalne są formy skrócone, typu: Could I ask you a favor?

E-mail na egzaminie ósmoklasisty powinien mieć zwięzłą i uporządkowaną formę. Nie zapominajmy, że w ocenie ważna będzie nie tylko poprawna forma językowa, ale również ujęcie wszystkich wymienionych w zadaniu informacji.

Oprócz tego oceniane przez egzaminatorów będą spójność wypowiedzi i bogactwo językowe.

Egzamin ósmoklasisty 2021. Język angielski / CKE / RMF FM

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego: jak przygotować się do listeningu?

Żeby przygotować się do listeningu na egzaminie z języka angielskiego, warto powtórzyć przed 25 maja rzeczowniki oraz to, które z nich są policzalne.

W przygotowaniu się do części z odsłuchem pomoże nam też regularne słuchanie podcastów i nagrań najlepiej razem z czytaniem transkrypcji tekstu.

Przed sprawdzianem warto poćwiczyć parafrazowanie, spróbować przetłumaczyć zasłyszany tekst na język polski i powtórzyć gramatykę i pojedyncze słówka występujące w nagraniach.

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego: arkusze CKE z poprzednich lat

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. ARKUSZ CKE 2019

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. ARKUSZ CKE 2020

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. ARKUSZ CKE 2021

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. ARKUSZ CKE 2022

Egzamin z języka angielskiego: kiedy wyniki?

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023 przeprowadzanego w maju (termin główny) i w czerwcu (termin dodatkowy) zostaną ogłoszone przez CKE online 3 lipca 2023 roku w systemie ZIU o godzinie 8:30. Szkoły otrzymają wyniki, zaświadczenia i dodatkowe informacje 6 lipca 2023 roku.