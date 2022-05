Informacja - jak ją rozumiemy dziś - to jeden z najbardziej złożonych wynalazków naszej cywilizacji. Fizycy, filozofowie i językoznawcy wciąż spierają się co do jej natury. Część z nich będzie można spotkać w Krakowie podczas Copernicus Festival między 17 a 22 maja w Muzeum Inżynierii i Techniki.

Diana Sałacka / Jacek Skóra / RMF FM Podczas tegorocznego Copernicus Festival zaproszeni goście przyjrzą się bliżej pojęciu informacji. Na szósta edycję tej imprezy zaprasza Diana Sałacka rzecznik prasowa Copernicus Festival. Na Copernicus Festival zaprasza Diana Sałacka Jacek Skóra / RMF FM Copernicus Festival trwa do 22 maja w Muzeum Inżynierii i Techniki, a także online. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne i otwarte. Transmisje będą udostępniane na kanale YouTube.com/CopernicusCenter, a więcej informacji na: www.copernicusfestival.com Zobacz również: ​Ile aplikacji śledzi Twój każdy krok? Wykład Michała Kosińskiego



