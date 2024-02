Udostępniono kadry z zajść z początku lutego przed Sejmem. Posłowie PiS próbowali wprowadzić do gmachu parlamentu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Doszło do przepychanek. Upublicznienie dokumentów zapowiedział wczoraj Szymon Hołownia. Marszałek Sejmu stwierdził, że jest to konieczne, aby "nie było żadnych wątpliwości co do tego, co się pod Sejmem wydarzyło".