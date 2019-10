Po wielu próbach Izba Gmin wyraziła zgodę na przedterminowe wybory parlamentarne. Decyzja ta będzie musiała jeszcze zostać zaakceptowana przez Izbę Lordów, niemniej kończy się ważny etap brexitu. A sam brexit pozostaje nierozstrzygnięty.

Izba Gmin zdecydowała o przeprowadzeniu przedterminowych wyborów w czwartek 12 grudnia / WILL OLIVER / PAP/EPA

Brytyjscy posłowie zdecydowali, że przedterminowe wybory do Izby Gmin odbędą się w czwartek 12 grudnia. Będą to pierwsze przeprowadzone w grudniu wybory w Wielkiej Brytanii od 1923 r. Formalnie ustawa zostanie skierowana teraz do Izby Lordów, ale wieczorne głosowanie w praktyce przesądza o dacie wyborów. Za projektem ustawy zagłosowało 438 posłów, przeciwnych było 20. Wybory odbędą się w dniu, który zaproponował w przedstawionym wcześniej projekcie ustawy rząd Borisa Johnsona. Posłowie opozycji zgłosili wprawdzie poprawkę przyspieszającą datę wyborów o trzy dni, ale została ona odrzucona stosunkiem głosów 295 do 315.

Kampania wyborcza jak referendum

Jeśli Izba Lordów poprze ten projekt parlament powinien zostać rozwiązany już w przyszłym tygodniu. Następnie rozpocznie się statutowe 25 dni kampanii wyborczej.

Polityczne manifesty obejmą edukację, służbę zdrowia i kwestie socjalne, ale tematem, który zadecyduje i wyniku tych wyborów będzie brexit. Każda partia zaproponuje jego rozstrzygnięcie na swój sposób: konserwatyści na podstawie wynegocjowanej umowy, laburzyści z obietnicą własnej - która poddadzą pod referendum i liberalni demokraci, którzy wprost zapowiadają odwołanie brexitu.

Zadecyduje elektorat sfrustrowany paraliżem, jaki ogarnął Izbę Gmin. Nadchodzące wybory będą w pewnym sensie kolejnym referendum na temat dalszego członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Ich wyniku, podobnie jak samego brexitu, nie da się przewidzieć.

Każda z frakcji będzie mogła przedstawić swoją wizję opuszczenia Unii Europejskiej lub pozostania we wspólnocie. Wybory te można też porównać do drugiego referendum, ich wyniki z pewnością mocno zmienią układ sił w Izbie Gmin, ale nie rozwiążą ostatecznie kwestii brexitu.