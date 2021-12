Zdrowia, radości, uśmiechu na twarzy, a także pieniędzy. Świąteczne życzenia z okazji Bożego Narodzenia mogą wzruszyć, rozbawić i być idealnym dopełnieniem prezentu dla bliskiej osoby. Sprawdź, jak zaskoczyć w ten wyjątkowy czas rodzinę, bliskich i dalszych znajomych oraz współpracowników.

Z okazji Bożego Narodzenia składamy bliskim świąteczne życzenia, a także bożonarodzeniowe kartki. / Shutterstock

Boże Narodzenie to czas szczególny. Przy wigilijnym stole nie tylko jemy pyszne potrawy i obdarowujemy bliskich prezentami, ale przede wszystkim dzielimy się opłatkiem i świątecznymi życzeniami.

Zwyczaj dzielenia się opłatkiem nie jest znany w całym Kościele. Pojawiał się on w późnym średniowieczu w Europie Środkowej, rozwinął się w XVI-XVII wieku, a obecnie najbardziej kultywowany jest głównie w tradycji polskiej. Dzielenie się opłatkiem nie jest znane ani w Europie Zachodniej, ani za Oceanem, poza środowiskami polonijnymi.



Kiedy na Boże Narodzenie Polacy wysyłali swoim zagranicznym znajomym opłatki w listach, adresaci często nie wiedzieli, co to oznacza - powiedział ks. prof. Józef Naumowicz z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.



Łamanie się opłatkiem to w istocie dzielenie się z drugim człowiekiem miłością, pokojem i przebaczeniem. Opłatkiem dzielą się w Polsce także ludzie niewierzący czy obojętni religijnie - traktując ten gest, jako element naszej tradycji i kultury.



Nawet bez odniesienia do wartości nadprzyrodzonych wyciągnięcie ręki z chlebem do drugiego człowieka, złożenie mu świątecznych życzeń jest znaczącym gestem życzliwości, przyjaznych czy rodzinnych więzi - powiedział ks. prof. Naumowicz.

Czego życzymy bliskim z okazji świąt Bożego Narodzenia?

Podczas łamania opłatkiem składamy także życzenia. Najczęściej chcemy, aby nasi bliscy i przyjaciele byli zdrowi, zadowoleni, uśmiechnięci i szczęśliwi. Życzymy również spełnienia wszystkich marzeń, wytrwałości, a niektórzy w świątecznych życzeniach wspominają o pieniądzach.

Świąteczne życzenia wysyłamy także w formie kartek bożonarodzeniowych, maili, czy SMS-ów.

Życzenia świąteczne, kartki bożonarodzeniowe dla rodziny, przyjaciół i współpracowników

W te święta magiczne - życzenia ślę liczne.

Pachnących jodełek z ogromem światełek.

Olbrzymich prezentów od wesołych elfów.

Pod obrusem sianka, a za oknem bałwanka.

Już gwiazdka pierwsza zabłysła,

czas zasiadać za stołem.

Choinka, a na niej ozdób trzysta,

wśród nich Mikołaj z aniołem.

Mikołaj przyniesie prezenty,

anioł szczęście nich ześle z nieba.

Miłość niech błyszczy, jak diamenty

i niech nigdy nie zabraknie chleba.



Aby te święta, a także cały nadchodzący rok upływał Wam w harmonii i zadumie, by nigdy nie zabrakło Wam ciepła drugiej osoby, a każdy dzień był pełen niezapomnianych chwil.

Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów w nadchodzącym roku wraz z podziękowaniami za dotychczasową współpracę składa...

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących minionego okresu i planów na nadchodzący Nowy Rok. W tych wyjątkowych dniach chcemy Państwu życzyć wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań.



Jak bombka na choince i gwiazda na niebie,

tak Bóg miłosierny zjawia się u Ciebie

i daje Ci spokój, radość i wiarę

w te święta radosne, hojne i wspaniałe.



By Ci wszystko pasowało,

by kłopotów było mało.

By się wiodło znakomicie,

by wesołe było życie.

Sto całusów na dodatek,

by smaczniejszy był opłatek.



Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru

przyniesie Wam spokój i radość.

Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia

żyje własnym pięknem,

a Nowy Rok obdaruje Was pomyślnością i szczęściem.