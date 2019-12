"Niech Boże Narodzenie będzie dla wszystkich okazją do braterstwa, wzrostu w wierze i gestów solidarności wobec potrzebujących" - mówił do osób zgromadzonych na placu Świętego Piotra na modlitwie Anioł Pański papież Franciszek. "Za trzy dni będzie Boże Narodzenie, a ja kieruję myśli zwłaszcza ku rodzinom, które połączą się w te dni świąt; ci, którzy mieszkają daleko od rodziców, wyruszają w drogę i wracają do domu; rodzeństwo chce się spotkać" - stwierdził.

Papież Franciszek w oknie /CLAUDIO PERI /PAP/EPA

