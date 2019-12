"Nie o estetyczne przeżycie Bożego Narodzenia i związaną z nim tradycję chodzi. Święty Paweł poucza nas, że "skoro ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom, to mamy wyrzec się bezbożności i żyć rozumnie i sprawiedliwie na tym świecie". A tyle dzisiaj w świecie i naszej ojczyźnie zawiści, gniewu, podejrzeń i oskarżeń” – napisał metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz w liście pasterskim na Boże Narodzenie. "Tak łatwo zniszczyć drugiego człowieka. Czy można wtedy spokojnie śpiewać kolędy?" – pytał.

List metropolity warszawskiego kard. Kazimierza Nycza będzie czytany w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia we wszystkich kościołach archidiecezji.



"Przyszedł jako małe, bezbronne dziecko. Narodził się w stajni, nie w pałacu, by każdy mógł do Niego przyjść, bez wcześniejszej zapowiedzi i zaproszenia. Tej nocy Bóg w Jezusie osobiście wszedł pomiędzy ludzi i pozostał z nami na zawsze, uczestnicząc w naszej historii. Oto dobra Nowina, którą niesie ze sobą Boże Narodzenie" - napisał w liście do wiernych kard. Nycz. Podkreślił w nim jednocześnie, że przeżywając radość tego święta, jesteśmy przynagleni do refleksji i do dania osobistej odpowiedzi na ile to, że Bóg stał się człowiekiem, zmienia nasze życie.

"Boże Narodzenie nie jest okazją, by raz w roku być dobrym i kochającym"



Nawiązując do słowa, które stało się ciałem, stało się miłością, kard. Nycz pyta w liście o nasze słowa.



"Czy są to słowa prawdy, pojednania, przebaczenia i miłości, czy może słowa kłamstwa, gniewu i nienawiści. Mamy prawo wymagać, aby język sprawujących władzę w Kościele i państwie, język w naszych mediach, a także w rodzinach i wspólnotach był językiem prawdy i pokoju, wspólnego budowania, a nie niszczenia. Boże Narodzenie nie jest okazją, by raz w roku być dobrym i kochającym. To początek drogi, aby dzięki łasce narodzonego Jezusa na nowo przemyśleć swoje chrześcijańskie powołanie" - podkreślił metropolita warszawski.

Boże Narodzenie to czas prezentów i darów. "Chciałem podzielić się z wami wspaniałym darem, który w tym roku Bóg dał Kościołowi i naszej ojczyźnie. Jak już pewnie wiecie, Ojciec Święty Franciszek podpisał dekret beatyfikacyjny kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski. Jeśli Bóg pozwoli, 7 czerwca 2020 r. na placu Piłsudskiego w Warszawie będziemy przeżywać radość beatyfikacji człowieka, który do końca zaufał Bogu i Matce Najświętszej, i który tego zaufania uczy nas całym swoim życiem" - przypomniał w liście kard. Nycz.