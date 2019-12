Mamy dobre informacje dla tych, którzy tęsknią za białymi świętami. Pojawiła się szansa na śnieg, przynajmniej pod Tatrami. W poniedziałek i wtorek, czyli w wigilię w Zakopanem może sypać. Niektóre prognozy przewidują nawet kilkadziesiąt centymetrów białego puchu.

Zdj. ilustracyjne / Maciej Pałahicki / RMF FM

Ostatnie prognozy rzeczywiście wskazują na sporą szansę na zmiany w stosunku do tego, co mamy w tej chwili. Obecna wiosna powinna ustąpić miejsca lekko zimowym krajobrazom - mówi szef zakopiańskiego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Paweł Parzuchowski.

Zima wyżej w Tatrach gwarantowana

Wyżej w Tatrach zima jest w zasadzie gwarantowana. Ujemna temperatura i opady śniegu na Podhalu - nie są jeszcze przesadzone - dodaje synoptyk. Ochładzać ma się już od poniedziałku, natomiast w wigilię i pierwszy dzień świąt być może przyjdzie do nas z zachodu i z południa taka strefa opadów, która może przynieść także w Zakopanem opady śniegu. Natomiast te prognozy są jeszcze zbyt odległe, żeby powiedzieć to z dużą dozą gwarancji - podkreśla.

Norweska czy amerykańska. Której prognozie wierzyć?

Najbardziej optymistyczne są śnieżne prognozy Norwegów. Portal pogodowy YR przewiduje, że będzie sypało od poniedziałku przez całe święta. Najmocniej na początku tygodnia. Według niego może spaść nawet kilkadziesiąt cm śniegu.

Niemiecki portal Meteoblue prognozuje także opady od poniedziałku, ale na początku raczej deszczu ze śniegiem, ale już w wigilię według niego może spaść od 5 do 10 cm białego puchu, a w 25 grudnia kolejnych 5 cm.



Także górski portal meteorologiczny Mountain-Forecast przewiduje opady śniegu, ale nieco mniejsze. Na Kasprowym Wierchu może spaść w poniedziałek ok. 30 cm śniegu, a we wtorek, czyli w wigilię, kolejnych kilkanaście. W położonych u stóp Kasprowego Kuźnicach to ma być 15 cm w poniedziałek i 6 cm we wtorek.

Najmniejsze szanse na śnieżne święta daje nam amerykańska prognoza. Portal Accu Weather na poniedziałek 23 grudnia przewiduje w Zakopanem opady deszczu i dwa stopnie powyżej zera. W Wigilię według niego nie powinno padać, a niewielkiego śniegu możemy spodziewać się w pierwszy dzień świąt.

A co na to górale? Święta będą białe, ale na narciarskich stokach. Jak kto bedzie śniegu sukał, to go tam znajdzie - mówi fiakier z Krupówek.