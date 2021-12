​"W trosce o dobro polskiego i białoruskiego narodu konieczne jest opamiętanie i dialog, by odbudować zaufanie i dobrosąsiedzkie relacje" - uważa metropolita białostocki, abp Józef Guzdek. W homilii w czasie pasterki mówił przede wszystkim o zaufaniu. "Boże Narodzenie jest znakiem niezwykłego zaufania Boga do ludzi. Z tego wydarzenia płynie niezwykle ważne przesłanie - zaufaj Bogu i ludziom, naśladuj Boga i buduj na zaufaniu, wszak to najpewniejszy fundament każdej wspólnoty: małżeńskiej i rodzinnej, wspólnoty pracy i służby" - mówił podczas uroczystości, którym przewodniczył w nocy z piątku na sobotę w archikatedrze w Białymstoku.

