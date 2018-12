"Tu jest większy wybór choinek niż w sklepie" - takie głosy można było usłyszeć na Rynku w Kielcach podczas akcji "Choinka pod choinkę". Właśnie rozdaliśmy tam tysiąc pięknych drzewek.

Drzewka zaczęliśmy rozdawać tradycyjnie o godzinie 11. Byli tacy, którzy dzięki RMF FM pierwszy raz w życiu będą mieli w domu żywą choinkę. Wcześniej kielczanie pokazali nam swoją gościnność. Od jednej z cukierni otrzymaliśmy paczkę z z piernikami, struclą i innymi słodyczami dla oczekujących na drzewka. W stolicy województwa świętokrzyskiego towarzyszy nam Piotr Kupicha, wokalista zespołu Feel. Od początku piosenkarz rozgrzewał osoby, które zjawiły się, by dostać choinkę.

Wielkie rozpoczęcie naszej akcji w Kielcach. Piotr Kupicha rozdawał z nami drzewka! Jacek Skóra, RMF FM

Zadbaliśmy również o to, by osłodzić Wam czas oczekiwania na świąteczne drzewko. Do każdej choinki dodaliśmy wielopaki z gumami Mamba. Otrzymaliście też piękne żółto-niebieskie bombki.







Zorganizowaliśmy dla was wiele konkursów.

Kolędowanie z Piotrem Kupichą

Tak jak w pozostałych miastach, również w Kielcach szukaliśmy wokalnych talentów. Przed mikrofonem próbowali swoich sił soliści i duety. Był też wyjątkowy tercet. Posłuchajcie sami!





"Choinki pod choinkę": Piotr Kupicha i kielczanie śpiewają kolędy Jacek Skóra, RMF FM

W Kielcach wybraliśmy też wykonanie, które weźmie udział w naszym konkursie! To kolęda "Mizerna cicha", którą zaśpiewała Wiktoria Mazur.

"Choinki od choinkę" w Kielcach. To wykonanie skradło nasze serca Jacek Skóra, RMF FM



23 grudnia - czyli dzień przed Wigilią - po godzinie 15, zaczniemy głosowanie i to Wy zdecydujecie, jaką kolędę i w czyim wykonaniu usłyszymy na rozpoczęcie specjalnego Wieczoru Kolęd o godzinie 17 w RMF FM. Głosowanie trwa do 24 grudnia, do godz. 16!



Wczoraj odwiedziliśmy Warszawę. Jutro będziemy w Lublinie!