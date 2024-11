"Z całą pewnością nie spotka nas taki szok jak w zeszłym roku" - stwierdził w Radiu RMF24 ekonomista Marek Zuber pytany o to, ile wydamy w tym roku na święta Bożego Narodzenia. "Zeszłoroczne święta były dużo droższe od świąt w 2023 roku - ze względu na złotego i ceny żywności" - dodał gość Krzysztofa Urbaniaka.

Prezenty pod choinką / Michał Walczak / PAP

Marek Zuber był pytany w Radiu RMF24 o statystyki dotyczące świątecznych wydatków polskich rodzin. Jeżeli mówimy o czterech osobach, sama Wigilia to jest koszt w okolicach 550 zł. Jeżeli uwzględniamy prezenty, to zazwyczaj jest to powyżej 1000 złotych - oszacował ekonomista.

Zuber przyznał, że więcej niż w zeszłym roku trzeba będzie wydać na spędzenie świąt poza domem. Głównym powodem są dwa czynniki - bardzo mocny wzrost wynagrodzeń, który obserwowaliśmy w tym roku w Polsce, i bardzo mocny wzrost cen prądu - zaznaczył.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ile wydamy na święta? "Nie spotka nas taki szok jak w zeszłym roku"

Zdaniem ekonomisty nie ma potrzeby wcześniejszego zaopatrzania się w produkty na Wigilię. Spodziewam się w tym roku bardzo dużych promocji na większość rzeczy. Im później kupimy żywność przed Wigilią, tym będziemy mieli szansę kupić ją taniej - ocenił gość Radia RMF24.

Ankieta Czy jesteś za dniem wolnym od pracy w Wigilię? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Czy jesteś za dniem wolnym od pracy w Wigilię? Tak 83% Nie 13% Nie mam zdania 4%

głosów: 5640

Krzysztof Urbaniak pytał też swojego gościa o pomysł wprowadzenia dnia wolnego w Wigilię. Czy oznaczałoby to potężne straty dla gospodarki?

Nie. Mówię to z pełnym przekonaniem. Ministerstwo Finansów szacuje to na około 4 miliardy zł, jeśli chodzi o ubytek we wzroście gospodarczym. W tym roku polskie PKB zbliży się już do 4 bilionów złotych. Pytanie: czy 4 miliardy to jest rzeczywiście duży udział? - analizował Zuber. W wielu przypadkach Wigilia była de facto dniem wolnym, a przynajmniej większa część dnia - dodał.

Nie jesteśmy rekordzistami, jeżeli chodzi o liczbę dni wolnych - ani w Europie, ani na świecie - przyznał ekspert.