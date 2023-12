Kto przynosi prezenty pod choinkę? Św. Mikołaj! Tak twierdzi 45 proc. słuchaczy RMF FM, ale już tylko co czwarta badana osoba pisze do świętego list. 90 procent osób, które wzięły udział w badaniu Grupy RMF, prezenty po prostu kupuje. Już teraz możemy ujawnić – najczęściej w tym roku będziemy wręczać swoim bliskim kosmetyki, ubrania, perfumy, książki, gotówkę i biżuterię.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Zapytaliśmy słuchaczy, kto w ich domach przynosi prezenty. Najczęściej jest to św. Mikołaj (45 proc.). W dalszej kolejności prezenty wręczają członkowie rodziny (24 proc.) lub one "po prostu się pojawiają" (16 proc.). Rzadziej prezenty przynoszą Gwiazdor, Gwiazdka, Dzieciątko, Aniołek. Najrzadziej robi to Dziadek Mróz.

/ Grafika RMF FM

Około 15 proc. twierdzi, że na organizację świąt wyda maksymalnie 500 zł. Co czwarta osoba (24 proc.) deklaruje, że przeznaczy na to od 500 zł do 1000 zł. Kolejne 15 proc. kwotę od 1000 zł do 1500 zł, zaś 19 proc. wyda więcej niż 1500 zł.

/ Grafika RMF FM

Wydatki na prezenty świąteczne są dość zróżnicowane - najwięcej (24 proc.) deklaruje wydatek rzędu 500-1000 zł, ale spora grupa przeznaczy na prezenty do 500 zł (28 proc.) lub kwotę powyżej 1000 zł (31 proc.).

/ Grafika RMF FM

Skąd pozyskujemy prezenty? Aż 90 proc. twierdzi, że prezenty dla bliskich po prostu kupuje. 20 proc. przygotowuje je także samodzielnie, a 12 proc. będzie wręczać w prezencie m.in. gotówkę.

A kiedy kupujemy prezenty na święta? Okazuje, że szereg osób robi to na raty, etapami - najwięcej (84 proc.) kupuje podarunki w grudniu. Są też bardziej zapobiegliwi - ci prezenty kupują jeszcze w listopadzie (43 proc.), a nawet wcześniej (6 proc.). Spora grupa kupuje lub dokupuje brakujące prezenty w ostatniej chwili, tuż przed Wigilią (11 proc.).

/ Grafika RMF FM

Co czwarta osoba (24 proc.) praktykuje zwyczaj pisania listów do św. Mikołaja. Co jednak dzieje się takimi listami po napisaniu? Tutaj strategie są różne. Najczęściej (34 proc.) "list znika w tajemniczy sposób", często zabierają go dorośli (29 proc.) lub jest kładziony na parapecie/koło okna (25 proc.) tak, by św. Mikołaj miał do niego jak najbliżej. Niektórzy wrzucają list do skrzynki pocztowej (17 proc.) lub chowają gdzieś przed dzieckiem (10 proc.).

/ Grafika RMF FM

A jakie prezenty chcielibyśmy znaleźć pod choinką? Na podium najbardziej pożądanych znalazły się w tym roku perfumy, książki i gotówka. Tuż za pierwszą trójką lokują się biżuteria, bilet do teatru lub na koncert oraz kosmetyki.

/ Grafika RMF FM

A jakie prezenty zdecydowaliśmy się podarować swoim bliskim w te święta? Najczęściej będziemy wręczać kosmetyki, ubrania, perfumy, książki, gotówkę i biżuterię.

/ Grafika RMF FM

Tylko 2 proc. z nas chciałoby znaleźć pod choinką rózgę i niewiele więcej (3 proc.) planuje ją sprezentować bliskiej osobie. Co ciekawe, równocześnie aż 11 proc. kobiet uważa, że zasłużyły na rózgę w tym roku. W przypadku panów odsetek przekonanych, że "zapracowali" na taki prezent świąteczny jest jeszcze wyższy i wynosi 18 proc.

/ Grafika RMF FM

Okazuje się, że panie są bardziej krytyczne wobec swoich partnerów niż panowie wobec swoich partnerek: 21 proc. kobiet uważa, że ich partnerzy zasłużyli na rózgę. Tak o swoich partnerkach myśli tylko 18 proc. mężczyzn.

/ Grafika RMF FM