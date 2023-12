Zdrowia, spokoju, szczęścia, wspólnych chwil z rodziną - w tych dniach często słyszymy takie słowa. Świąteczna życzenia składamy bliskim, przyjaciołom, współpracownikom. Robimy to osobiście, wysyłamy smsy, wiadomości na portalach społecznościowych. Niektórzy do tej pory przesyłają takie życzenia pocztą. Poniżej podpowiadamy, jakie życzenia można złożyć.

Składanie sobie życzeń i łamanie się opłatkiem - z tym większości z nas kojarzą się Święta Bożego Narodzenia.

Zwyczaj dzielenia się opłatkiem pojawiał się w późnym średniowieczu w Europie Środkowej, rozwinął się w XVI-XVII wieku, a obecnie najbardziej kultywowany jest głównie w tradycji polskiej. Dzielenie się opłatkiem nie jest znane ani w Europie Zachodniej, ani za Oceanem, poza środowiskami polonijnymi.



Opłatkiem dzielą się w Polsce także ludzie niewierzący czy obojętni religijnie - traktując ten gest jako element naszej tradycji i kultury.

Łamiąc się opłatkiem, składamy sobie życzenia. Najczęściej dotyczą zdrowia, szczęścia, spokoju, spełnienia marzeń, sukcesów w życiu.

Czasami chcielibyśmy, żeby nasze życzenia miały nieco bardziej skomplikowaną formę. Poniżej zamieszczamy kilka podpowiedzi, jak je napisać.

Życzenia świąteczne, kartki bożonarodzeniowe dla rodziny, przyjaciół i współpracowników

W te święta magiczne - życzenia ślę liczne.

Pachnących jodełek z ogromem światełek.

Olbrzymich prezentów od wesołych elfów.

Pod obrusem sianka, a za oknem bałwanka.

Już gwiazdka pierwsza zabłysła,

czas zasiadać za stołem.

Choinka, a na niej ozdób trzysta,

wśród nich Mikołaj z aniołem.

Mikołaj przyniesie prezenty,

anioł szczęście nich ześle z nieba.

Miłość niech błyszczy, jak diamenty

i niech nigdy nie zabraknie chleba.



Aby te święta, a także cały nadchodzący rok upływał Wam w harmonii i zadumie, by nigdy nie zabrakło Wam ciepła drugiej osoby, a każdy dzień był pełen niezapomnianych chwil.

Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów w nadchodzącym roku wraz z podziękowaniami za dotychczasową współpracę składa...

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących minionego okresu i planów na nadchodzący Nowy Rok. W tych wyjątkowych dniach chcemy Państwu życzyć wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań.

Jak bombka na choince i gwiazda na niebie,

tak Bóg miłosierny zjawia się u Ciebie

i daje Ci spokój, radość i wiarę

w te święta radosne, hojne i wspaniałe.

By Ci wszystko pasowało,

by kłopotów było mało.

By się wiodło znakomicie,

by wesołe było życie.

Sto całusów na dodatek,

by smaczniejszy był opłatek.

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru

przyniesie Wam spokój i radość.

Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia

żyje własnym pięknem,

a Nowy Rok obdaruje Was pomyślnością i szczęściem.

A jak Wy spędzacie te święta? Podzielcie się z nami atmosferą z Waszych domów - pochwalcie się Waszymi przepięknymi choinkami.