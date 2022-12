Sarę James, finalistkę amerykańskiego programu "America's Got Talent" i reprezentantkę Polski podczas Eurowizji dla Dzieci, a także Oskara Cymsa, znanego z takich utworów, jak "My Girl" czy "Daj mi znać" można było spotkać podczas wizyty żółto-niebieskiego konwoju z choinkami. Dziś akcja "Choinki pod choinkę od RMF FM" zawitała do Bydgoszczy i Inowrocławia, a jutro spotkacie nas w Bytomiu i Krakowie.