Akcja Choinki dla medyków od słuchaczy RMF FM zakończona! Odwiedziliśmy kilkanaście szpitali w całej Polsce, gdzie rozdawaliśmy pachnące drzewka bohaterom naszych czasów - pracownikom służby zdrowia, którzy od miesięcy walczą z pandemią koronawirusa. Finałowym punktem na naszej choinkowej trasie był Kraków.

Za nami finał akcji Choinki dla medyków od słuchaczy RMF FM / RMF FM

To była wyjątkowa edycja akcji świątecznej akcji RMF FM. Tym razem choinki przekazaliśmy ratownikom medycznym, pielęgniarkom i lekarzom z całej Polski. Pachnące drzewka stanowiły nasz dowód wdzięczności za wyjątkowo ciężką pracę medyków w dobie pandemii. Do zorganizowania akcji właśnie w tej formule zainspirowały nas liczne głosy słuchaczy RMF FM, którzy wielokrotnie pisali i dzwonili do nas, wyrażając najwyższy szacunek i podziw dla pracowników służby zdrowia.

Finał naszej akcji odbył się w Krakowie. W stolicy Małopolski byliśmy przed trzema lecznicami.

Przed Szpitalem Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego na medyków czekało 400 pięknych, zielonych i pachnących choinek. Pierwsze z nich już przed godziną 8:00 powędrowały do personelu medycznego - relacjonował reporter RMF FM Marek Wiosło.

Anna Górska rzecznik szpitala Żeromskiego w Krakowie o akcji Choinki dla medyków od słuchaczy RMF FM Józef Polewka, RMF FM

Tak świątecznie przed naszym szpitalem nie było. Jest zgiełk, jest muzyka i są choinki już od 7 rano. Pierwszy raz w historii tego szpitala otrzymaliśmy choinki. O akcji RMF FM w okresie świątecznej wszyscy wiedzą, więc to, że tu jesteście to dla nas zaszczyt, a nie tylko radość! Czy to przynajmniej na chwilę pomaga personelowi? Pewnie tak. Słychać śmiechy, więc dobry nastrój na pewno zapewniliście - mówiła w czasie akcji Anna Górska, rzeczniczka Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego.



Choinki błyskawicznie rozeszły się też przed Szpitalem Specjalistycznym. Józefa Dietla. Dziękuję uprzejmie za drzewko. Myślę, że przynajmniej ten symbol połączy nas w święta. Dość już chorób, zmartwień, odpoczniemy w tę wigilię przy światełkach i przy choince - mówiła pracowniczka lecznicy w rozmowie z Anną Wachowską. Dodała, że choć przez maseczki uśmiechów nie widać, to medycy cieszą się z naszej akcji.



W pewnym momencie przed placówką zrobiło się bardzo świątecznie! Medycy zaśpiewali kolędę, były też świąteczne życzenia.



Po choinki przed Szpitalem Uniwersyteckim ustawili się pracownicy ze wszystkich oddziałów - również tych covidowych, którzy muszą codziennie nosić specjalne kombinezony. Szpital Uniwersytecki to jedna z największych placówek medycznych w Polsce, do której od początku pandemii trafiają zakażeni pacjenci. To bardzo miły akcent na koniec roku. Dziewięć miesięcy pracujemy już w reżimie, a teraz na jego zakończenie pojawi się miły uśmiech - podkreślali w rozmowach z naszą żółto-niebieską ekipą.



Niektórzy medycy specjalnie zostali po nocnym dyżurze trochę dłużej, by otrzymać pachnące drzewko.

Jaką trasę przebył w tym roku nasz konwój?

Nasza choinkowa akcja rozpoczęła się w tym roku w poniedziałek 14 grudnia. Choinki zawieźliśmy wtedy medykom z placówek w Kędzierzynie-Koźlu, Bolesławcu i Tychach.



Choinki dla medyków na Dolnym Śląsku Paweł Pyclik / RMF FM

We wtorek świąteczne drzewka rozdaliśmy przed szpitalami w Zielonej Górze, Poznaniu i Łodzi.





Choinki dla medyków z Uniwersyteckiego Szpitalu Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi Michał Dukaczewski, RMF FM

W środę nasz konwój zatrzymał się w Szczecinie, Ostródzie i Gdańsku. Drzewka trafiły do medyków z Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie, Szpitala Zakaźnego w Ostródzie i Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku.



W czwartek rozdawaliśmy drzewka przed Centralnym Szpitalem Klinicznym UCK WUM w Warszawie. Tego dnia zawitaliśmy także do Kielc, przed Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach. Całej akcji przygląda się rzeczniczka szpitala, Anna Mazur-Kałuża. Mimo mgły wiele radości sprawiło RMF FM przyjeżdżając do naszego szpitala - podkreślała w rozmowie w reporterem RMF FM Michałem Dobrołowiczem.



W Białymstoku choinki trafiły do personelu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, który bezpośrednio styka się z pacjentami zakażonymi koronawirusem. Jest to szpitalny oddział ratunkowy, intensywna terapia, oddziały i kliniki zakaźne, które są od początku zaangażowane w leczenie tych pacjentów - przekazała Katarzyna Malinowska-Olczyk, rzeczniczka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Grupka medyków kolędowo podziękowała za drzewka. Do mikrofonu Grzegorza Kwolka zaśpiewali "Przybieżeli do Betlejem".

W piątek byliśmy z choinkami w Rzeszowie i Puławach. Rozdawaliśmy je przed szpitalem MSWiA w Rzeszowie oraz Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Puławach.

Dyrektor szpitala MSWiA w Rzeszowie Zbigniew Widomski dziękuje za choinki Józef Polewka, RMF FM