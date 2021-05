W samolotem z Aten do Wilna, który w niedzielę został zmuszony do lądowania w Mińsku, leciało 126 osób. Z Mińska do Wilna przyleciało 121. Pięcioro pasażerów nie dotarło do Wilna – poinformowało w poniedziałek litewskie Biuro Policji Kryminalnej.

