Mąż Krysciny Cimanouskiej otrzymał polską wizę humanitarną. Sama Cimanouska pozostaje pod opieką polskich służb dyplomatycznych - poinformował rzecznik rządu Piotr Müller. Jak pokazały austriackie telewizje, samolot z Tokio ze sprinterką na pokładzie wylądował po południu w stolicy Austrii, Wiedniu.

Kryscina Cimanouska przed wylotem z Tokio / JIJI PRESS / PAP/EPA

Reuters tuż po godz. 15 poinformował, że w Wiedniu lądował samolot, którym leciała białoruska sportsmenka. 24-letnia lekkoatletka, która otrzymała od polskich władz wizę humanitarną, ma odlecieć jeszcze w środę do Warszawy.



Wcześniej Piotr Müller na konferencji prasowej poinformował, że białoruska olimpijka Kryscina Cimanouska jest obecnie pod opieką polskich służb dyplomatycznych. Odmówił jednak podania szczegółów dotyczących jej przylotu z Tokio, "jego miejsca i formy" ze względów bezpieczeństwa. Zapewnił, że taka dyskrecja wynika z zastosowanych procedur.

Rzecznik polskiego rządu poinformował, że Polska "równolegle" przyznała wizę humanitarną mężowi Cimanouskiej.



W niedzielę białoruska biegaczka poinformowała, że w związku z krytyką działań władz sportowych swojego kraju, została odsunięta od udziału w igrzyskach olimpijskich w Tokio, a funkcjonariusze próbowali ją zmusić do wylotu na Białoruś przez Stambuł. Zgłosiła się na policję na lotnisku i w efekcie nie wyleciała z Tokio.



W poniedziałek Cimanouska otrzymała w ambasadzie RP polską wizę humanitarną. Polscy dyplomaci zaoferowali jej opiekę i pomoc w podróży do Polski.



Wiceminister spraw zagranicznych RP Marcin Przydacz wyjaśnił we wtorek w wywiadzie dla brytyjskiej stacji Sky News, że dla polskiej strony najistotniejsze jest uniemożliwienie wywiezienia Cimanouskiej na Białoruś wbrew jej woli.