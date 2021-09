Stołeczni policjanci zatrzymali w Piasecznie białoruskiego opozycjonistę, który w naszym kraju skrył się przed prześladowaniami władz Aleksandra Łukaszenki. Chodzi o Makarego Malakouskiego. Uciekł z Białorusi do Polski w listopadzie zeszłego roku. Otrzymał u nas wizę humanitarną - informują pracownicy "Domu Białoruskiego". „To bardzo niebezpieczny precedens, który uderzy w wizerunek Polski, który w oczach Białorusinów jest bardzo dobry. Poza tym propaganda Łukaszenki będzie to wykorzystywać” – komentuje zatrzymanie białoruskiego opozycjonisty Aleś Zarembiuk.

Manifestacja białoruskiej opozycji na zdjęciu ilustracyjnym / SERGEI SUPINSKY / PAP/EPA

Do zatrzymania 27-letniego Białorusina doszło w niedzielę w Piasecznie pod Warszawą. Makary Malakouski przebywa w Polsce na podstawie wydanej mu wizy humanitarnej.

Funkcjonariusze policji zatrzymali go, bo był na liście osób ściganych przez Interpol. Wniosek w tej sprawie jest autorstwa białoruskich władz.

Policjanci nie chcą podawać więcej szczegółów. Odsyłają po nie do prokuratury.

Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada dowiedział się jedynie, że to nie było przypadkowe zatrzymanie.

Na razie prokuratura nie odpowiada na próby kontaktu. Nie wiadomo więc, pod jakimi zarzutami poszukiwany był obywatel Białorusi i jakie losy go czekają, czy ma być na przykład deportowany do kraju.

"Dom Białoruski" - czyli przedstawiciele białoruskiej opozycji w Polsce - twierdzą natomiast, że te działania wobec represjonowanych Białorusinów są niedopuszczalne.

Okoliczności zatrzymania białoruskiego opozycjonisty

Pierwszy o sprawie zatrzymania napisał w poniedziałek na Twitterze Aleś Zarembiuk z Fundacji "Białoruski Dom". "Pilne! Zatrzymany na wniosek Łukaszenki obywatel Białorusi. Wczoraj wieczorem przez funkcjonariuszy polskiej policji na wniosek Łukaszenkowski w Piasecznie był zatrzymany Malakhouski Makary" - poinformował Zarembiuk.

Zarembiuk powiedział PAP, że od partnerki Malakhuskiego usłyszał, że do zatrzymania doszło w niedzielę późnym wieczorem. Relacjonował, że do domu, w którym oboje przebywali, weszła policja jako powód podając skargę sąsiadów na zbyt głośną muzykę, dobiegającą z mieszkania.

Potem, zgodnie z relacją partnerski Malakhuskiego, został on poproszony o okazanie dokumentów, a następnie zatrzymany.

Zarembiuk twierdzi, że poinformował polskie służby, iż zatrzymany mężczyzna to osoba politycznie represjonowana, która w Polsce przebywa z wizą humanitarną.

"Z naszych informacji wynika, że nie ma żadnego kryminalnego powodu, dla którego miałby być on zatrzymany" - podkreśla.

Dodał, że bardzo obawia się paniki w środowisku białoruskim w Polsce i "efektu mrożącego".

"My się bardzo boimy, by nie powstało wrażenie, że Białorusini, którzy uciekli do Polski, nie są już tutaj bezpieczni, a służby Łukaszenki potrafią dopaść wrogów nawet tutaj" - powiedział.

Opozycjonista miał polską wizę humanitarną

My nie wiemy, pod jakim zarzutem został zatrzymany. Wiemy, że został zatrzymany na wniosek Interpolu - mówi Krzysztofowi Zasadzie, Aleś Zarembiuk szef Białoruskiego Domu w Warszawie.

Przypomina też, że takie sytuacje już miały miejsce, kiedy aresztowano w 2011 roku byłego kandydata na prezydenta Białorusi. Zatrzymano go na lotnisku Chopina w Warszawie, kiedy przyznano już mu azyl polityczny w Czechach.

Na tę chwilę wiemy od jego partnerki i działaczy, którzy z nim współpracowali, że w sierpniu wyszedł zamanifestować swój sprzeciw, przeciwko sfałszowanym wyborom na Białorusi. Wtedy też został za to zatrzymany - 13 sierpnia, relacjonuje jego partnerka, która była świadkiem aresztowania - mówi Zarembiuk w rozmowie z RMF FM. Dodaje też, że Łukaszenka wykorzystuje Interpol w walce ze swoimi obywatelami, a zatrzymany Makary Malakouski miał przyznaną polską wizę humanitarną, wydaną w konsulacie w Kijowie.

To bardzo niebezpieczny precedens, który uderzy w wizerunek Polski, który w oczach Białorusinów jest bardzo dobry. Poza tym propaganda Łukaszenki będzie to wykorzystywać - dodaje, komentując zatrzymanie białoruskiego opozycjonisty.

Wybory prezydenckie na Białorusi i protesty opozycji

W sierpniu 2020 roku na Białorusi odbyły się wybory prezydenckie.

Centralna Komisja Wyborcza tego kraju ogłosiła, że rządzący państwem od 26 lat Alaksandr Łukaszenka otrzymał 80,23 proc. głosów, a jego kontrkandydatka Swiatłana Cichanouska - 10,1 proc.

Opozycja i kraje zachodnie uznają jednak wybory za sfałszowane.

Miliony Białorusinów wyszły na ulicę, by zamanifestować swój sprzeciw wobec wyników wyborów. Wielu z nich musiało potem szukać schronienia, między innymi w Polsce.