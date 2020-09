Ludmiła Kazak, adwokatka opozycjonistki Maryi Kalesnikowej, została zatrzymana przez milicję w związku z postępowaniem administracyjnym – poinformowała rzeczniczka mińskiej milicji. Wcześniej rodzina informowała o jej zaginięciu.

Na zdjęciu: Maria Kalesnikawa / TATYANA ZENKOVICH / PAP/EPA

Została zatrzymana w związku z postępowaniem administracyjnym - poinformowała agencję Interfax-Zachód rzeczniczka stołecznej milicji Natalla Hanusiewicz. Nie podano, za jaki czyn prawniczka została zatrzymana.



Jak podano, adwokat przebywa w jednym z mińskich komisariatów.



Wcześniej w czwartek portal TUT.by poinformował, że Kazak poszukuje jej rodzina, która od ok. godz. 14 straciła z nią kontakt. Mąż prawniczki zamierzał zgłosić jej porwanie.



Kazak jest adwokatką Kalesnikawej, członkini prezydium opozycyjnej Rady Koordynacyjnej, która przebywa w areszcie.



Kalesnikawa jest podejrzewana o wezwania do przejęcia władzy w ramach postępowania przeciwko Radzie Koordynacyjnej.



Zanim trafiła do aresztu, Kalesnikawa została porwana przez niezidentyfikowane osoby w centrum Mińska i przez ponad dobę nie było znane miejsce jej pobytu. Potem okazało się, że została zatrzymana przez funkcjonariuszy struktur siłowych.