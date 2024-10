Od czwartku wchodzą w życie zmiany w organizacji ruchu związane z uroczystościami Wszystkich Świętych. W Trójmieście niektóre ulice zostaną wyłączone z ruchu. Do tego na trasy wyjadą dodatkowe linie komunikacji miejskiej. Bezpieczeństwa pilnować będzie kilkuset policjantów.

/ fot. Piotr Wittman/gdansk.pl / Materiały prasowe

Urzędnicy z Trójmiasta i policjanci - jak co roku - w okresie Wszystkich Świętych zachęcają do korzystania z komunikacji miejskiej.

W wielu miejscach autobusy czy trolejbusy będą traktowane priorytetowo w stosunku do samochodów osobowych. Na niemal wszystkie cmentarze do 3 listopada włącznie, obowiązywać będzie zakaz wjazdu samochodów.

W dotarciu na cmentarze w Gdańsku pomogą cztery cmentarne linie autobusowe: 610, 611, 627, 675 oraz specjalna linia tramwajowa 68.

W Sopocie wzdłuż cmentarzy wyznaczony zostanie bus pas, a w Gdyni zaangażowany zostanie cały dostępny tabor i pojazdy wypożyczone z innych miast. Mieszkańców mogą więc zdziwić autobusy w innych barwach, niż dobrze im znane, biało-niebieskie.

Warto sprawdzić rozkłady jazdy

Przed wyjściem warto dokładnie sprawdzić rozkłady jazdy na ztm.gda.pl i zkmgdynia.pl.

Zachęcam, aby korzystać z komunikacji publicznej, która będzie traktowana priorytetowo w stosunku do samochodów osobowych - mówi Michał Banacki, wiceprezydent Sopotu. Dojazd w bezpośrednią bliskość nekropolii możliwy będzie wyłącznie transportem zbiorowym. Wybierając się na cmentarz autobusem lub trolejbusem, nie musimy się martwić, gdzie zaparkować samochód, unikniemy też stania w korkach - dodaje.

Służby apelują, aby korzystać nie tylko z bram głównych, ale - jeżeli takie są - także z wejść bocznych. To pozwoli uniknięcia tłoku na tak zwanych ciągach komunikacyjnych cmentarzy.

Jak zapowiadają gdańscy urzędnicy w tym roku zmiany organizacji ruchu będą analogiczne jak w poprzednich latach.

Bardzo proszę o zwrócenie uwagi na wyświetlane znaki na tablicach zmiennej treści - zaznacza Agata Lewandowska, dyrektor Biura Zarządzania Ruchem Drogowym w Gdańsku.

Na ulicach znajdujących się w rejonie cmentarzy uruchomione mają być specjalne cykle zmiany programów sygnalizacji świetlnej. Mają zwiększyć przepustowość w newralgicznych kierunkach. W zależności od miejsca i potrzeb cykle sygnalizacji mają być wydłużone bądź skrócone.

Zwiększona ilość patroli drogówki będzie nadzorowała ruch w okolicach pomorskich nekropolii. W rejonach największych cmentarzy naszego województwa policjanci będą kierowali ruchem. Obligatoryjnie stosujmy się do wydawanych przez nich poleceń i zwracajmy szczególną uwagę na pieszych. W czasie trwania kilkudniowych działań policjanci będą zwracać szczególną uwagę na to, czy kierowcy poruszają się z bezpieczną prędkością oraz czy stan techniczny pojazdów i trzeźwość kierujących nie budzą zastrzeżeń. Kontroli również podlegać będzie sposób przewożenia dzieci i innych pasażerów z dbałością o to czy każdy adekwatnie do wieku ma zapięte pasy bezpieczeństwa lub podróżuje w specjalnie przystosowanym, bezpiecznym foteliku - zapowiada Karina Kamińska, oficer prasowa pomorskich policjantów.

Cmentarz Łostowicki

Cmentarz Łostowicki to największy, 50 hektarowy, cmentarz w Gdańsku. Jego powierzchnia jest większa niż pozostałe 8 nekropolii razem wziętych.

1 listopada ul. Łostowicka będzie zamknięta dla ruchu z wyłączeniem: komunikacji miejskiej, taksówek, pojazdów przewożących osoby niepełnosprawne posiadające aktualną kartę inwalidzką oraz mieszkańców, osób prowadzących w rejonie cmentarza działalność gospodarczą i zaopatrzenia przycmentarnego handlu.

Dla komunikacji miejskiej ruch na ul. Łostowickiej będzie dwukierunkowy, dla pozostałych uprawnionych jednokierunkowy w relacji od ul. Kartuskiej do al. Armii Krajowej.

Zamknięta dla ruchu jest już jezdnia serwisowa ul. Łostowickiej, przy punktach handlowych. Wprowadzone zostało również ograniczenie prędkości na al. Armii Krajowej do 50 km/h.

/ GZDIZ / Materiały prasowe

Ogólnodostępne miejsca parkingowe przygotowano w trzech lokalizacjach:

- na prawym pasie ruchu ul. Nowolipie, od ul. Szuberta do skrzyżowania z ul. Kartuską,

- przy Zespole Obsługi Mieszkańców przy ul. Milskiego,

- za wiaduktem na lewym pasie ul. Cedrowej, która 1 listopada będzie jednokierunkowa w kierunku do ul. Kartuskiej.

"Zwracamy się z prośbą o prawidłowe parkowanie pojazdów, ponieważ względem ubiegłych lat na ul. Cedrowej będzie odbywał się także ruchu pojazdów komunikacji miejskiej" - apelują urzędnicy GZDiZ w komunikacie.

Cmentarz Centralny Srebrzysko

To drugi co do wielkości cmentarz Gdańska. Znajduje się on zaraz obok ważnych tras przelotowych.

W okolice samego cmentarza dojechać będzie można jedną z jezdni al. Żołnierzy Wyklętych. Poruszać będzie się nią można jedynie w stronę ulicy Potokowej.

Druga jezdnia, w kierunku Zaspy, zostanie przeznaczona wyłącznie dla autobusów, taksówek czy innych uprawnionych osób. Ruch nią będzie odbywać się w obie strony.

Siłą rzeczy dla większości pojazdów niemożliwy będzie zjazd al. Żołnierzy Wyklętych z Ronda de la Salle’a w kierunku centrum. Objazd wyznaczony został przez Morenę: ulicami Potokową, Rakoczego i dalej przez Jaśkową Dolinę do al. Grunwaldzkiej.

/ GZDIZ / Materiały prasowe

W piątek, 1 listopada zamknięte dla ruchu ogólnego będą ul. Srebrniki i ul. Róży Ostrowskiej. Ul. Róży Ostrowskiej będzie jednokierunkowa dla pojazdów taxi w relacji do al. Żołnierzy Wyklętych, gdzie wyznaczony zostanie postój taxi. Na ul. Ogrodowej do 3 listopada obowiązuje ruch jednokierunkowy w relacji do ul. Potokowej.

Od piątku 1 do niedzieli 3 listopada na ul. Słowackiego obowiązywał będzie ruch jednokierunkowy w relacji do ul. Chrzanowskiego na odcinku od ul. Trawki do ul. Chrzanowskiego.

1 listopada wprowadzony zostanie również jeden kierunek ruchu na ul. Srebrniki na odcinku od wjazdu na teren osiedla mieszkaniowego do wiaduktu PKM.

Ogólnodostępne miejsca parkingowe przygotowano na ul. Słowackiego, na odcinku od ul. Trawki w stronę ul. Reymonta i ul. Chrzanowskiego oraz na ul. Róży Ostrowskiej.

Cmentarz Oliwski

Do cmentarza w Oliwie dojedziemy - jak zwykle - jednokierunkowym odcinkiem ul. Opackiej lub dwukierunkowym fragmentem prowadzącym do ul. Spacerowej. Nie będzie możliwy dojazd ulicą Czyżewskiego od strony Sopotu. Ta 1 listopada stanie się jednokierunkowa i prowadzić będzie wyłącznie w stronę granicy Gdańska i Sopotu.

/ GZDIZ / Materiały prasowe

Samochody zaparkują przy ul. Cystersów, na placu u zbiegu ul. Tatrzańskiej i ul. Czyżewskiego, a także po prawej ul. Czyżewskiego, za bramą cmentarza.

Cmentarz Salvator Nowy

Dojazd do Cmentarza Salvator Nowy na Chełmie odbywał się będzie jednokierunkową ul. Stoczniowców, w relacji do ul. Hirszfelda. Dla drugiego kierunku objazd będzie przebiegał ulicami Odrzańską, Worcella i Cienistą.

Cmentarz Garnizonowy

Ruch na ul. Dąbrowskiego odbywał się będzie dwukierunkowo. Po obu stronach jezdni obowiązywał będzie zakaz zatrzymywania. Zaparkować będzie można na terenie Placu Zebrań Ludowych. Postój taxi będzie przy ul. 3 go Maja poniżej Dworca PKS. W sobotę, 26 października wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania się na ul. Dąbrowskiego oraz 3 Maja.

Cmentarz św. Franciszka

Dojazd do Cmentarza Św. Franciszka na Siedlcach możliwy będzie od ul. Kartuskiej, od ul. Nowolipie do ul. Zielony Stok. Miejsca postojowe dla odwiedzających tę nekropolię wyznaczono na jezdni ul. Nowolipie, w relacji Schuberta - Kartuska.

Cmentarz św. Ignacego

Do Cmentarza Św. Ignacego na Oruni dojechać będzie można jednokierunkowym wjazdem od ul. Trakt Św. Wojciecha przez most (na wysokości posesji nr 37). Wyjazd jednokierunkowym fragmentem ul. Brzegi (od mostu do ul. Cienistej). Odcinek ul. Brzegi od ul. Podmiejskiej do mostu będzie wyłączony z ruchu. Miejsca postojowe wyznaczone zostaną na jednokierunkowym odcinku wzdłuż ul. Brzegi (ok. 80 miejsc parkingowych).

Ul. Stoczniowców będzie jednokierunkowa.

/ GZDIZ / Materiały prasowe

Cmentarz św. Jadwigi

Dojazd w rejon Cmentarza Św. Jadwigi w Nowym Porcie możliwy będzie wyłącznie od strony ul. Marynarki Polskiej jednokierunkową ul. Wyzwolenia.

Ul. Ks. Góreckiego zostanie wyłączona z ruchu ogólnego z wyjątkiem taxi z wjazdem od strony ul. Marynarki Polskiej przy Morskim Domu Kultury. Miejsca postojowe wyznaczone będą na parkingu Morskiego Domu Kultury.

Cmentarz Witomiński

Zmiany na gdyńskich cmentarzach będą obowiązywały od późnych godzin wieczornych w czwartek 30.10. do niedzieli 3.11.

Na ul. Witomińskiej będzie jednokierunkowy ruch. Od skrzyżowania z ulicami Zielną i Bursztynową pojedziemy nią tylko w kierunku centrum.

Z kolei od strony ul. Warszawskiej na ul. Witomińską będą mogły wjechać tylko autobusy, pojazdy służb i rowery. Wszystkie inne samochody dojadą w okolice cmentarza tylko od strony ul. Kieleckiej. Z kolei na ul. Kieleckiej zostaną wprowadzone dwa pasy ruchu w kierunku ul. Witomińskiej.

/ ZDIZ Gdynia / Materiały prasowe

Ogólnodostępne miejsca do parkowanie przygotowano - podobnie jak w poprzednich latach - na pasie ruchu ul. Witomińskiej pomiędzy ul. Zielną a główną bramą cmentarza. Na końcu tego odcinka wyznaczono też tymczasowy postój taksówek.

Parking przy cmentarzu będzie w całości przeznaczony dla osób z niepełnosprawnościami. Na odcinku ul. Witomińskiej pomiędzy główną bramą cmentarza, a ul. Warszawską będzie obowiązywać zakaz zatrzymywania się.

Cmentarz komunalny przy ul. Spokojnej

Po obu stronach ul. Spokojnej obowiązywać będzie całkowity zakaz zatrzymywania się. Wyjeżdżając z ul. Spokojnej w ul. Wielkopolską będzie można skręcić tylko w prawo.

Dostępne będą miejsca parkingowe usytuowane za drogą dojazdową do cmentarza.

/ ZDIZ Gdynia / Materiały prasowe

Cmentarz Marynarki Wojennej

Jednokierunkowy ruch będzie na ulicach Miegonia i Muchowskiego. Przejazd będzie możliwy wyłącznie od ul. Dickmana w stronę do ul. Arciszewskich.

/ ZDIZ Gdynia / Materiały prasowe

Cmentarze w Sopocie

Oba sopockie cmentarze - komunalny i katolicki - leżą przy ulicy Malczewskiego.

W czwartek, 31 października 2024 r., po porannym szczycie komunikacyjnym (ok. godz. 10.00) do 1 listopada (ok. godz. 7.00) obowiązywać będzie jeden kierunek ruchu na odcinku ulicy Malczewskiego, między ulicami Księżycową i Kolberga.

W piątek, 1 listopada 2024 r. ruch jednokierunkowy obowiązywać będzie już od al. Niepodległości do ul. Kolberga.

/ ZDiZ Sopot / Materiały prasowe

/ ZDiZ Sopot / Materiały prasowe

Dodatkowo na prawym pasie, do wysokości kościoła, wyznaczony zostanie buspas. Jednokierunkowe będą także ul. Księżycowa, Okrężna i Słoneczna. Tam będzie można szukać miejsc do parkowania.

Dwiema pierwszymi przejechać będzie można tylko w kierunku ul. 23 marca, z kolei ruch ul. Słoneczną odbywać się będzie tylko w kierunku Okrężnej. Miejsc do parkowania można próbować szukać też na niewielkim parkingu przy ul. Malczewskiego, a także wzdłuż lewego jej pasa, za kościołem, na odcinku wiodącym w stronę Brodwina.