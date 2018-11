Niedziela to kolejny dzień policyjnej akcji „Znicz”. Nad bezpieczeństwem kierowców czuwają tysiące policjantów. Według najnowszych informacji, od środy w wypadkach na polskich drogach zginęło aż 45 osób. Policjanci zatrzymali w tym czasie 1040 pijanych kierowców.

Niedziela to ostatni dzień policyjnej akcji "Znicz"

Podkomisarz Robert Opas z zespołu prasowego Komendy Głównej Policji podał najnowsze statystyki dotyczące wypadków. Ze wstępnych danych wynika, że w sobotę 3 listopada doszło do 82 wypadków, w których 113 osób zostało rannych, a 14 osób straciło życie - powiedział. To oznacza, że od początku akcji "Znicz", czyli od środy, w całym kraju doszło do 353 wypadków, w których zginęło już 45 osób, a poważnie rannych zostało 427 osób.

W ramach akcji "Znicz" nad bezpieczeństwem na drogach czuwa około 5 tys. policjantów z wydziału ruchu drogowego oraz inni funkcjonariusze: ze straży granicznej, żandarmerii wojskowej czy ITD.

Akcja "Znicz" na drogach trwa od 31 października - od godz. 6, do 4 listopada - do godz. 22. Największej liczby patroli można się spodziewać na trasach wyjazdowych z największych miast oraz w pobliżu cmentarzy.

Policja apeluje, by kierowcy szczególną uwagę zwracali na pieszych, którzy bywają słabo widoczni na drogach.

Jak było na polskich drogach rok temu?

Podczas ubiegłorocznej akcji "Znicz" od 27 października do 1 listopada, doszło do 478 wypadków, w których zginęły 43 osoby, a 551 zostało ciężko rannych. Policjanci zatrzymali 1240 kierujących pod wpływem alkoholu.





