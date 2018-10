Prawie 6 tys. policjantów wyjedzie na drogi w ramach akcji "Znicz". Policjantów będą wspierać funkcjonariusze straży granicznej, żandarmerii wojskowej i inspekcji transportu drogowego. W tym roku akcja "Znicz" potrwa od 31 października - od godz. 6, do 4 listopada - do godz. 22.

Podczas ubiegłorocznej akcji "Znicz" doszło do 478 wypadków / RMF24

Największej liczby policyjnych patroli można się spodziewać na trasach wyjazdowych z największych miast oraz w pobliżu cmentarzy. Będziemy współpracować również z innymi służbami, a więc ze strażą graniczną, żandarmerią wojskową i ITD. W rejonie cmentarzy natomiast wspierać nas będą harcerze - mówi podinsp. Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Apeluje też do kierowców, szczególną uwagę zwracali na pieszych, którzy bywają słabo widoczni na drogach.



Nie dajmy się zaczarować pogodzie, która według prognoz w niektórych rejonach kraju najprawdopodobniej będzie bardzo dobra, a więc będzie sprzyjać szybkiej jeździe. Zwracajmy uwagę na prędkość, stosujmy się do ograniczeń, bo jak niestety pokazał tamten rok - prawie 40 proc. śmiertelnych ofiar wypadków było spowodowanych nadmierną prędkością - podkreśla Kobryś.



Policjanci przypominają, aby przed wyjazdem zadbać o stan techniczny swojego samochodu, sprawdzić poziom płynów eksploatacyjnych, działanie świateł i wycieraczek, ale również zadbać o pozostawione w tym czasie domy i mieszkania oraz pamiętać o bezpieczeństwie w pobliżu cmentarzy.



Nie zabierajmy, o ile to możliwe, większych kwot pieniędzy, biżuterii oraz innych wartościowych przedmiotów. Warto mieć odliczoną na zakupy kwotę pieniędzy i trzymać ją w innym miejscu niż portfel i dokumenty. W trakcie płacenia za zakupy, nie pokazujmy, ile pieniędzy mamy przy sobie - zwracają uwagę policjanci w wydanym komunikacie.



Przypominają również, by porządkując groby nawet na chwilę nie spuszczać z oka torebki, czy portfela, a parkując auto wyjmować z niego najbardziej wartościowe przedmioty i dokumenty. Szczególną uwagę policjanci radzą zwrócić na dzieci i osoby starsze, by same się nie oddalały. Dodają, że na wypadek zgubienia się pomóc może umieszczona w ubraniu kartka z numerem telefonu do osoby bliskiej.



W tym roku, podobnie jak w poprzednim równolegle do akcji "Znicz" odbędzie się akcja informacyjno-edukacyjna pod hasłem "Nie zabijaj - Chcę żyć!".





Z danych KGP wynika, że podczas ubiegłorocznej akcji "Znicz" doszło do 478 wypadków, w których zginęły 43 osoby, a 551 zostało ciężko rannych. Policjanci zatrzymali 1240 kierujących pod wpływem alkoholu