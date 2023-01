W bazylice św. Piotra od godziny 9:00 wystawione jest ciało zmarłego w sobotę emerytowanego papieża Benedykta XVI. Wierni mogą oddawać mu hołd do środy wieczorem. Pogrzeb odbędzie się w czwartek. Zostanie on pochowany w podziemiach bazyliki św. Piotra, czyli tam, gdzie do beatyfikacji w 2011 roku znajdował się grób jego poprzednika, Jana Pawła II. W Watykanie są specjalni wysłannicy RMF FM. Informacje, relacje, zdjęcia i filmy ze Stolicy Apostolskiej znajdziecie poniżej.

09:11 Już teraz są tutaj tysiące osób, które zamierzają wejść do bazyliki Świętego Piotra, by pożegnać Benedykta XVI - relacjonował w Faktach RMF FM o 9:00 nasz specjalny wysłannik do Watykanu Paweł Balinowski. Ta rosnąca z każdą chwilą kolejka ciągnie się przez środek placu - mówił. Wiele wskazuje na to, że tłumy będą tylko gęstnieć, przygotowują się do tego policjanci, którzy pilnują porządku i ustawiają bariery wyznaczające drogę dla wiernych, chcących wziąć udział w czwartkowym pogrzebie. Panuje atmosfera lekkiej zadumy, nikt tu się nie spieszy, ludzie cierpliwie czekają na wejście do bazyliki, a poczekać mogą długo, bo chętnych cały czas przebywa - opisywał dziennikarz RMF FM. 09:07 Watykan jest przygotowany na przyjęcie dziesiątek tysięcy wiernych, z Rzymu i z całego świata, którzy będą oddawać hołd zmarłemu w sobotę emerytowanemu papieżowi Benedyktowi XVI. Jego ciało zostało wystawione w bazylice Świętego Piotra. 08:56 Benedykt XVI zostawił po sobie Kościół bardzo dobrze doktrynalnie przygotowany - mówił ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier w Porannej rozmowie w RMF FM. Na pytanie, czy zmarły papież zrobił wszystko, co mógł, w sprawie pedofilii duchownych, gość Roberta Mazurka odparł: W moim przekonaniu tak. Benedykt XVI mówił o zaskoczeniu, mówił o zdziwieniu - zaznaczył ks. Longchamps de Bérier. Musimy się zastanowić, na ile człowiek, który już ma swoje lata i stoi na czele tak wielkiej organizacji, jest w stanie podejmować bardzo szczegółowe działania. Powinien wyznaczać kierunki motywować do konkretnych działań, a do tego jest cały aparat Kurii Rzymskiej i nie tylko, tam mamy cała masę prawników kanonistów - tłumaczył gość Porannej rozmowy w RMF FM. Zobacz również: Ks. Longchamps de Bérier: Benedykt XVI zostawił Kościół bardzo dobrze przygotowany doktrynalnie 07:59 W Watykanie wprowadzono nadzwyczajne środki bezpieczeństwa w związku z wystawieniem ciała emerytowanego papieża Benedykta XVI w bazylice Świętego Piotra i oczekiwanym przybyciem tysięcy wiernych. Rano w kolejce do bazyliki stały już setki osób. Terenu w rejonie placu Świętego Piotra i prowadzącej do niego via della Conciliazione pilnują wzmocnione patrole sił porządkowych. Barierkami wyznaczono korytarze, którymi odbywać się będzie ruch wiernych. Władze Rzymu podały, że spodziewane jest przybycie do Watykanu 30-35 tysięcy osób dziennie. 07:24 Rzymska "La Repubblica" pisze dziś o zmarłym papieżu emerycie, że to był ostatni konserwatysta, który utorował drogę dla następcy-reformatora i zrewolucjonizował papiestwo na zawsze. "La Stampa" przekonuje z kolei, że Benedykt XVI z największą odwagą zwalczał nadużycia w Kościele, a misją jego pontyfikatu miała być walka z pedofilią wśród duchownych. "Corriere Della Sera" zwraca natomiast uwagę na bliskie relacje, które łączyły papieża emeryta i jego następcę Franciszka przed odejściem Benedykta XVI na emeryturę. 07:23 Na prowadzącej na plac Świętego Piotra via della Conciliazione stoją barierki, wyznaczające drogę w kierunku bazyliki. W ten sposób regulowany będzie ruch wiernych. Wszędzie czuwają wzmocnione patrole policji. Do ostatniej chwili w niedzielny wieczór trwały przygotowania do kilku dni wydarzeń związanych z pożegnaniem pierwszego w dziejach emerytowanego papieża. Obecnie jego ciało wystawione jest w kaplicy dawnego budynku klasztornego Mater Ecclesiae w Ogrodach Watykańskich, gdzie mieszkał od czasu swej rezygnacji. Zdjęcie opublikował w niedzielę Watykan. Ciało Benedykta XVI wystawione jest w kaplicy dawnego budynku klasztornego Mater Ecclesiae / VATICAN MEDIA / PAP/EPA W poniedziałek rano ciało zostanie przeniesione do bazyliki watykańskiej, gdzie będzie wystawione od 9.00 do 19.00, a we wtorek i w środę - od godz. 7.00 do 19.00. Uroczystości pogrzebowe emerytowanego papieża odbędą się na placu Świętego Piotra w czwartek o godz. 9.30 pod przewodnictwem papieża Franciszka. Po mszy Benedykt XVI zostanie pochowany w podziemiach bazyliki Świętego Piotra, czyli tam, gdzie do beatyfikacji w 2011 roku znajdował się grób jego poprzednika Jana Pawła II. Zobacz również: Ks. Longchamps de Bérier: Benedykt XVI zostawił Kościół bardzo dobrze przygotowany doktrynalnie

