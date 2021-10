W wielu polskich miastach - m.in. w Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Szczecinie - odbyły się dziś prounijne manifestacje pod hasłem "Zostaję w Unii". Główny protest rozpoczął się o godz. 18 na placu Zamkowym w Warszawie. Według szacunków ratusza, uczestniczyło w nim nawet 100 tys. osób.

Uczestnicy protestu w Warszawie / Michał Dukaczewski / RMF FM

Niedzielne demonstracje to odpowiedź na czwartkowe orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, dotyczące wyższości polskiej konstytucji nad prawem Unii Europejskiej.

Wzywam wszystkich, którzy chcą bronić Polski europejskiej, w niedzielę na Plac Zamkowy w Warszawie, godzina 18. Tylko razem możemy ich zatrzymać - napisał w czwartek na Twitterze lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk.

21:59 Demonstranci doszli pod siedzibę PiS na ul. Nowogrodzkiej

Przed siedzibą PiS obyły się przemówienia, demonstranci co chwile skandowali "Mamy prawo protestować". Policja legitymowała uczestników zgromadzenia, na miejscu było kilkanaście policyjnych busów.

Gdy demonstranci kierowali się do celu jeden z nich został zatrzymany za naruszenie nietykalności funkcjonariusza. Jeden z policjantów został również trafiony kamieniem.

21:48 Hołownia: Nie chcemy Polski, która wypina się na wszystkich

Polska bez Unii Europejskiej to Polska bez dopłat dla rolników, Polska bez żłobków, przedszkoli, dróg budowanych za nasze wspólne wspólnotowe pieniądze, to Polska niebezpiecznie oddalająca się od sojuszu, w którym może pokazać swoją siłę, to Polska, której na pewno nie chcemy dla swoich dzieci - mówił na prounijnym wiecu w Białymstoku lider Polski 2050 Szymon Hołownia.

Apelował, aby każdy odezwał się do osoby, która głosuje na PiS i powiedział, że może nas wiele dzielić, ale łączy nas to, że "my tę Polskę mamy zbudować i zostawić nie dla siebie, tylko dla naszych dzieci". Nasze dzieci, dzieci tych, którzy głosują na inne partie niż te, na które my głosujemy, to przecież mają te same marzenia, te same pragnienia, tego samego chcą i na to samo zasługują - podkreślił Hołownia.

Szymon Hołownia / Artur Reszko / PAP



Bardzo was proszę, zbudujmy dzisiaj front ponad podziałami, walcząc o polską rację stanu, nie obrażając się nikt na nikogo za wybory, których dokonał, tylko sprawiając, że ten podstęp Kaczyńskiego i Przyłębskiej i wszystkich ich pomagierów po prostu się nie uda - mówił Hołownia.

Chcemy dzisiaj Polski, która jest silnym graczem w Europie, chcemy Polski, która siedzi przy stale, a wtedy wszyscy milkną i słuchają z szacunkiem tego, co Polska ma do powiedzenia. Nie chcemy Polski, która wypina się na wszystkich, która krzyczy na wszystkich, która głośno puszcza bąki, zatruwając powietrze, nie chcemy Polski, która jest poniżej naszych oczekiwań, poniżej naszej godności, zasłużyliśmy na więcej - tłumaczył lider Polski 2050.

21:36 Cześć demonstrantów chce się dostać na ul. Nowogrodzką

Grupa demonstrujących zgromadzonych na Placu Zamkowym po apelu przemawiającej tam liderki Strajku Kobiet Marty Lempart skierowała się na ul. Nowogrodzką przed siedzibę Prawa i Sprawiedliwości. Ich przemarsz próbuje zablokować policja.

21:27 Weteranki Powstania Warszawskiego na placu Zamkowym

Weteranka Powstania Warszawskiego Wanda Traczyk-Stawska w czasie manifestacji na placu Zamkowym podkreślała, że w Europie "byliśmy zawsze i nikt z niej nas nie wyprowadzi". Jej przemówienie zagłuszane było przez odbywającą się nieopodal kontrmanifestację środowisk narodowych, podczas której przemawiał szef stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz. Wówczas Traczyk-Stawska zwróciła się bezpośrednio do niego.



Milcz, głupi chłopie, milcz, chamie skończony! Ja jestem żołnierzem, który pamięta, jak krew się lała, jak moi koledzy ginęli. Ja tu po to jestem, żeby wołać w ich imieniu. Nigdy nikt nie wyprowadzi nas z mojej ojczyzny, która jest Polską, ale także z Europy, bo Europa to także moja matka - powiedziała. Kocham was i mam prawo powiedzieć: nikt nigdy nas z naszej ojczyzny nie wyprowadzi, a nasza ojczyna to Polska w Europie - podkreśliła uczestniczka Powstania Warszawskiego.



Inna z weteranek powstania Anna Przedpełska-Trzeciakowska zaznaczyła, że kiedyś jako sanitariuszka miała obowiązek ratować ludzi. Trzeba było zatamować krew. Ja też chcę dzisiaj zatamować krew - stwierdziła. Zostajemy w Europie, nie dajemy się wyprowadzić kłamcom i łgarzom, którzy prowadzą nas na nieszczęście - dodała.

21:17 Tusk: Ciąg dalszy nastąpi

Ciąg dalszy nastąpi... - napisał lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk, publikując zdjęcia z dzisiejszej demonstracji.



21:12 Prounijne manifestacje również w USA

"W kilku amerykańskich miastach przed placówkami dyplomatycznymi zebrały się też niewielkie grupy Polonii" - informuje waszyngtoński korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.



20:42 Grodzki: Sprzymierzeńcem opresyjnej władzy jest apatia

Przemawiając do tłumu na placu Zamkowym w Warszawie, marszałek Senatu Tomasz Grodzki przypomniał o reakcji izby wyższej na czwartkowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł o niezgodności z konstytucją niektórych przepisów traktatu o Unii Europejskiej.



Demokratyczna większość zespolona w jedności podjęła rezolucję, która mówi, że zostajemy w Unii Europejskiej, że prawo europejskie jest ważne. Żadna inna instytucja państwa tego nie zrobiła. To jest zły sygnał dla Europy, ale jest Senat. Od dwóch lat bronimy konstytucji, bronimy praworządności, bronimy przyzwoitości - powiedział Grodzki. Zwrócił uwagę, że senatorowie starają się "być wyspą dobrej nadziei dla wszystkich Polek i Polaków, również tych, którzy dzisiaj w białym miasteczku walczą o lepszą ochronę zdrowia i nie mogą tu przyjść, którzy dzisiaj pracują, aby kraj funkcjonował".



Senat jest dla was. Chcemy wam służyć. Walczymy od dwóch lat o niezawisłość sądów, o niezależność sądownictwa, o sędziów, prokuratorów zsyłanych gdzieś na rubieże RP, bo - jak powiedział Marian Turski - nie możemy być obojętni. Nie możemy być obojętni, bo sprzymierzeńcem tej opresyjnej władzy jest apatia, zniechęcenie, obojętność. Tu jest energia, której oni się boją, której się przestraszą, przed którą ustąpią. Bądźcie pewni: zwyciężymy - podsumował.

20:21 Wałęsa: Żaden wróg nie podzielił narodu tak bardzo, jak ta władza

Kiedy w 1980 r. zaczynaliśmy walkę, powiedziałem wam, że zwyciężymy - mówił na manifestacji w Gdańsku były prezydent Lech Wałęsa. Tłumaczył, że wówczas ludzie nie walczyli z Jaruzelskim, Kiszczakiem czy UB. Walczyliśmy z systemem o nowy system i zwyciężyliśmy. Ustanowiliśmy system trójpodziału władzy. Dzisiaj musimy walczyć z ludźmi, którzy psują ten system, a więc ta walka jest inna i potrzebuje innych argumentów - podkreślił.

Ci ludzie, którzy dzisiaj kierują państwem, to wielkie nieszczęście dla Polski. Mieliśmy różnych rządzących, ale nie zabrali oni moralności, nie dzielili nas. Nigdy żaden wróg, który kierował Polską, nie podzielił narodu tak bardzo, jak ta władza - dodał Wałęsa.

19:55 Lempart: Rządzą nami bandyci, przestępcy, kanalie

Na placu Zamkowym w Warszawie głos zabrała również liderka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet Marta Lempart.



Walczę o wartości europejskie nie tylko dzisiaj, ale od lat, tak jak wy - podkreśliła. Komisja Europejska i Parlament Europejski są zobowiązani do pomocy nam nie dlatego, że jesteśmy w Polsce, nie dlatego, że jesteśmy Polkami i Polakami, tylko dlatego, że jesteśmy Europejkami i Europejczykami - przekonywała Lempart. Ich obowiązek jest w stosunku do nas, a nie w stosunku do bandytów, przestępców, kanalii, którzy niestety przypadkowo nami chwilowo rządzą - oceniła.

19:45 Owsiak: Bądźmy różni, bo jak będziemy jednakowi to będzie słabo

Polska to jest zbiór różnych ludzi, nas wszystkich - bądźmy różni, bo jak będziemy jednakowi to będzie słabo. Kochajmy się nawzajem - apelował na placu Zamkowym w Warszawie prezes zarządu Fundacji WOŚP Jerzy Owsiak. Nie dzielmy się, łączmy się - przekonywał. Zbudowaliśmy ten kraj wszyscy razem. Niech nam nikt nie przeszkadza - dodał.





19:20 Arłukowicz: Nawet 100 tys. uczestników protestu w Warszawie

Poseł PO Bartosz Arłukowicz ogłosił ze sceny, że według miejskich szacunków, w proteście na placu Zamkowym w Warszawie bierze udział od 80 do 100 tys. osób.



Te szacunki potwierdziła na Twitterze rzeczniczka warszawskiego ratusza.

19:14 Sasin: Polexit to wymysł słabej opozycji

"Jesteśmy i będziemy członkami UE. Realizacja interesów innych państw to nie europejskość, tylko uległość. Polacy to wiedzą. Polexit to wymysł słabej opozycji, która nie ma żadnych innych pomysłów. Jedyne co im pozostaje to straszenie Polaków własnymi urojeniami" - napisał na Twitterze wicepremier i szef resortu aktywów państwowych Jacek Sasin.

18:58 Dulkiewicz w Gdańsku: Pełzający polexit stał się faktem

Pełzający polexit niestety stał się faktem - mówiła na wiecu na Długim Targu w Gdańsku prezydent tego miasta Aleksandra Dulkiewicz.



Wspominała też, że unijne prawo chroni obywateli i ma służyć im, a nie umacnianiu reżimów. Przywołała badania wskazująco na to, że 3 na 10 Polaków jest za wyjściem z Unii. Jak mówiła, każdy z uczestników spotkania w Gdańsku ma teraz bardzo ważne zadanie. Każdy z nas niech przekona jedną, dwie, trzy osoby do zmiany myślenia. Nie róbmy tego siłą - róbmy to siłą argumentów - przekonywała Dukiewicz.



Oprócz prezydent Gdańska na manifestacji przemawiali m.in. Lech Wałęsa, europosłanka Magdalena Adamowicz czy Bogdan Borusewicz. Zbieramy się kolejny raz i będziemy się zbierali, tyle ile trzeba będzie. Unia Europejska to nie tylko pieniądze, o których PiS bez przerwy mówi. To także nasze bezpieczeństwo w tej części Europy - podkreślał były marszałek Senatu.

18:49 Trzaskowski: Chcą tak naprawdę wyprowadzić nas na wschód

Spotykamy się, żeby mówić o sprawie najważniejszej, o tym, że nie damy się wyprowadzić z UE - mówił na placu Zamkowym prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Mnóstwo jest tych, którzy próbują nas dzielić, uczyć patriotyzmu, chcą tak naprawdę wyprowadzić nas na wschód. Pamiętacie, co krzyczeliśmy w kampanii wyborczej: mamy dość takich ludzi - podkreślał.



Pamiętam taki moment, kiedy nie było Zamku Królewskiego, kiedy były zgliszcza, które się odbudowywały. Unia Europejska to przede wszystkim bezpieczeństwo. Każdy, kto chce nas z UE wyprowadzić, to samobójca, który igra z polskim bezpieczeństwem - przekonywał Trzaskowski.

18:39 Tusk: Bronimy Rzeczypospolitej przed uzurpatorami

To my bronimy konstytucji, to my bronimy Rzeczypospolitej przed uzurpatorami - mówił na placu Zamkowym w Warszawie Donald Tusk. Dlaczego oni chcą wyjść z UE? Żeby bezkarnie gwałcić prawa obywateli, gwałcić zasady demokracji, kraść bez opamiętania. Tak naprawdę o to dokładnie chodzi - przekonywał lider PO.

18:26 Tusk: Jesteśmy gotowi nie tylko do manifestacji, ale do zwyciężania

Lider PO Donald Tusk / Albert Zawada / PAP

Czułem się zobowiązany w tym krytycznym, przełomowym momencie podnieść alarm - mówił na placu Zamkowym w Warszawie lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Ten alarm podnoszę razem z Wami. Nawet, gdybym miał być sam, to będę stał i podnosił ten alarm. To jest sprawa naszej przyszłości, przyszłości naszych dzieci i wnuków - dodał.



Pozdrawiam tych wszystkich, którzy w ponad 100 miastach postanowili wspólnie z nami nie tylko zaprotestować przeciwko temu, co robi ta władza z naszą ojczyzną, ale też pokazać wszystkim, (...), że jesteśmy gotowi nie tylko do manifestacji, ale do zwyciężania - podkreślał lider PO.

18:20 Manifestacja także w Krakowie

Manifestacja na Rynku Głównym w Krakowie / Art Service 2 / PAP

Zwolennicy polskiej obecności w Unii Europejskiej zgromadzili się dziś także na Rynku Głównym w Krakowie.





Manifestacja na Rynku Głównym w Krakowie / Art Service 2 / PAP





18:17 Tłum na placu Solnym we Wrocławiu

Polska Agencja Prasowa publikuje pierwsze zdjęcia z prounijnej manifestacji na placu Solnym we Wrocławiu.





Manifestacja na placu Solnym we Wrocławiu / Maciej Kulczyński / PAP

Manifestacja we Wrocławiu / Maciej Kulczyński / PAP

18:14 Prounijna manifestacja w Gdańsku

Prounijna manifestacja trwa też przed Dworem Artusa na Długim Targu w Gdańsku. Jak relacjonuje reporter RMF FM Kuba Kaługa, na miejscu jest kilkaset osób, a wciąż docierają nowe.

Młodzi ludzie, z którymi rozmawiał nasz dziennikarz przyznają, że mimo różnych deklaracji rządzących - naprawdę obawiają się tego, że Polska mogłaby znaleźć się poza europejską wspólnotą.

"Poglądy i zachowania naszej obecnej władzy to nie jest niewinny żarcik. To brzmi jak realna groźba". "Polska od kiedy się urodziłam, jest w UE. Dla mnie jest ważne, żeby w niej zostać" - mówili rozmówcy naszego reportera.

Na Długim Targu widać dziesiątki flag - unijne, biało-czerwone, flagi Gdańska czy województwa pomorskiego. Do zgromadzonych przemówić ma m.in. były prezydent Lecha Wałęsa.

18:07 Jak wyglądał protest w Katowicach?

Setki osób zebrały się na manifestacji na katowickim rynku w obronie obecności Polski, a także Śląska, w Unii Europejskiej. Powiewały europejskie, polskie i śląskie flagi. Wznoszono hasła m.in. "Zostajemy" i "Wolne sądy". Nie było incydentów.



Wśród przemawiających była wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka (Lewica). Nawiązując do czwartkowego orzeczenia TK, że przepisy europejskie w zakresie, w jakim organy Unii Europejskiej działają poza granicami kompetencji przekazanych przez Polskę są niezgodne z konstytucją, oceniła, że wyrok ten został wydany, "aby dopiąć nadzór nad wymiarem sprawiedliwości".



To przecież Unia Europejska i Trybunał Sprawiedliwości UE zahamowały pochód zawłaszczania polskich sądów i prześladowania polskich sędziów. A przecież Ziobro chce robić to dalej i ten pochód ma trwać. Więc wmawia się nam, że UE narzuca nam swoje prawa - mówiła wicemarszałek Senatu.



A przecież to my w 2003 r. w referendum chcieliśmy wejść do Unii Europejskiej, to my weszliśmy do UE, nie dlatego tylko, aby otrzymać europejskie pieniądze, ale również, a może zwłaszcza po to, aby nigdy więcej żadna autorytarna władza nie zabrała nam naszej demokracji, aby żadna autorytarna władza nie przekreśliła podstawowych wartości, którymi kieruje się Unia Europejska: wolność, równość, solidarność, państwo prawa, poszanowanie godności każdej osoby ludzkiej - akcentowała.



Szczególnie oklaskiwane było przemówienie europosła Wiosny Łukasza Kohuta (Wiosna, S&D), który przekonywał, że to co "dzieje się w Polsce PiS, to nie przypadek".



To celowo od kilku lat wprowadzana polityka antyeuropejska, która jest na rękę Putinowi. Używa się w niej taktyki salami: Kaczyński i PiS odcinają plasterek po plasterku kolejne instytucje demokratyczne, kasuje się kolejne wolności europejskie i szczuje się na kolejne grupy społeczne i mniejszości. Od siedmiu lat trwa zohydzanie Unii Europejskiej, wyprowadzono flagi europejskie z Rady Ministrów, trwa bezczelna propaganda antyeuropejskość - mówił Kohut. Ja tego po prostu nie rozumiem, tak po prostu, pokoleniowo. Rozumiem spory ideologiczne, gospodarcze, ale to co robi PiS na arenie międzynarodowej, to w tej chwili jest jakieś szaleństwo albo świadoma dywersja - ocenił.

18:01 Na placu Zamkowym mają wystąpić gwiazdy

Zbigniew Hołdys, Maja Ostaszewska czy Katarzyna Grochola - jak ustaliła Interia, to tylko część gości, którzy wystąpią podczas manifestacji organizowanej na warszawskim Placu Zamkowym przez Platformę Obywatelską.