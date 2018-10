"Intencją było, żeby o decyzji TSUE Polacy dowiedzieli się jeszcze przed wyborami samorządowymi. Trudno oprzeć się wrażeniu, że takie działania były podejmowane, aby wpłynąć na wynik wyborów w Polsce" - ocenił w poniedziałek szef kancelarii premiera Michał Dworczyk w telewizji WP.PL.

"Okazało się, że w trybie ekstraordynaryjnym dotarła do nas informacja, że TSUE podjęło taką, a nie inną decyzję" - stwierdził Dworczyk / Krzysztof Berenda

Trybunału Sprawiedliwości UE zdecydował o zastosowaniu tzw. środków tymczasowych i zawieszeniu stosowania przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym. TSUE przychylił się w pełni do wniosku Komisji Europejskiej w tej sprawie. Chce m.in. przywrócenia wysłanych na emeryturę sędziów. Kopia decyzji, jaką miał wydać unijny trybunał w tej sprawie, została zamieszczona na Twitterze przez organizacje pozarządowe. Informowały o niej też media w Polsce.



Według niego, "trudno oprzeć się wrażeniu, że takie działania były podejmowane, aby wpłynąć na wynik wyborów". To było zdarzenie niezwykłe, ponieważ Polska wysłała w czwartek wieczorem odpowiedź liczącą kilkadziesiąt stron do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, a już w piątek rano pojawiła się informacja. To oznacza, że w ogóle nawet nie zapoznano się ze stanowiskiem Polski, jeśli chodzi o tę sprawę - mówił Dworczyk.



Według Dworczyka decyzja TSUE mogła mieć "jakieś drugie dno". Dopytywany, jakie "drugie dno", Dworczyk odparł: Na przykład takie, że powinna ukazać się przed wyborami (...). Intencja była taka, żeby Polacy dowiedzieli się o tej decyzji jeszcze przed wyborami.



Dworczyk odniósł się również do zapowiedzi m.in. prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza, który po ogłoszeniu sondażowych wyników oświadczył, że ludowcy nie wejdą w koalicję z PiS w sejmikach. Ja to mówiłem wprost od samego początku, że nie będzie takich koalicji, bo nie wchodzi się w koalicje z partią antysamorządową, a antysamorządową partią jest dzisiaj PiS - podkreślił szef Stronnictwa.



Dworczyk, odnosząc się m.in. do tych zapowiedzi, podkreślił, że dla Zjednoczonej Prawicy "ważne jest, żeby realizować działania dobre z punktu widzenia lokalnych społeczności". Dlatego nie wykluczamy żadnych koalicji - oświadczył.



Jeśli ktoś z góry zakłada, że nie będzie z jakimś ugrupowaniem politycznym podejmował współpracy, to znaczy, że to nie interes obywateli jest dla niego najważniejszy, tylko jakieś przesłanki polityczne - ocenił szef kancelarii premiera.



Chciałbym, żeby temperatura sporu politycznego w Polsce była niższa, żebyśmy mogli czasami bardziej merytorycznie rozmawiać - dodał Dworczyk.



Z opublikowanego w niedzielę wieczorem sondażu Ipsos dla TVP, TVN i Polsatu wynika, że w wyborach do sejmików wojewódzkich w skali kraju PiS uzyskał 32,3 proc. proc., Koalicja Obywatelska - 24,7 proc., PSL - 16,6 proc.; po 6,3 proc. głosów dostali Bezpartyjni Samorządowcy i Kukiz'15. PiS wygrało wybory do sejmików w 9 województwach m.in. na Mazowszu, w Małopolsce i na Podkarpaciu, Koalicja Obywatelska w 7 województwach m.in. na Pomorzu i w Wielkopolsce.



