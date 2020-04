W czwartek 30 kwietnia skończy się kadencja I Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzaty Gersdorf. "Opuszczam urząd I prezesa Sądu Najwyższego w przekonaniu, że uczyniłam wszystko, co było w mojej mocy, by postępować zgodnie ze złożonym ślubowaniem, broniłam władzy sądowniczej, odrębnej i niezależnej od innych władz" - napisała w liście na koniec swojej kadencji. Zaapelowała też do swojego następcy, by "strzegł niezawisłości". Z funkcji rzecznika SN rezygnuje sędzia Michał Laskowski. "Zaczyna się nowy etap, a ja nie chcę być osobą, która ten etap reprezentuje" – mówi w rozmowie z Onetem.

