„W ocenie marszałka Sejmu Sąd Najwyższy zmierza do wydania abstrakcyjnej uchwały, pozwalającej ingerować władzy sądowniczej w kompetencje Prezydenta, a to daje podstawy do przyjęcia, że między tymi organami wystąpił spór kompetencyjny” - tak marszałek Sejmu Elżbieta Witek wyjaśnia złożony w Trybunale Konstytucyjnym wniosek, zmierzający do zablokowania dzisiejszego posiedzenia Sądu Najwyższego. Na stronie RMF24.pl jako pierwsi publikujemy dziś treść wniosku, który trafił do Trybunału.

