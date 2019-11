Prezes Izby Cywilnej Sądu Najwyższego reaguje na niedawne orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dot. niezależności Izby Dyscyplinarnej SN. TSUE, przypomnijmy, zdecydował, że to polski Sąd Najwyższy ma m.in. zbadać niezależność tej nowo powołanej Izby. Dopóki tego nie zrobi – zdecydował sędzia Dariusz Zawistowski – w Izbie Cywilnej SN nie będą wyznaczani do składów orzekających ci sędziowie, "których dotyczy wyrok Trybunału", a więc wskazani do tej Izby przez nową Krajową Radę Sądownictwa.

Sędzia Dariusz Zawistowski / Tomasz Gzell /PAP

