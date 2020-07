Parlament Europejski przyjął rezolucję, która wzywa do zwiększenia budżetu UE na lata 2021-2027 przyjętego przez unijnych przywódców na ostatnim szczycie. W dokumencie mowa jest też o zaostrzeniu przepisów w sprawie praworządności.

Wnętrze budynku Parlamentu Europejskiego, sala obrad / Wiktor Dąbkowski / PAP

Na razie to wstęp do wstępów - powiedział korespondentce RMF FM w Brukseli jeden z eurodeputowanych. Przyjęta rezolucja jest stanowiskiem politycznym. Prawdziwe negocjacje ruszą we wrześniu. PE może współdecydować o budżecie, może więc zmienić niektóre ustalenia ostatniego szczytu w Brukseli.



W rezolucji eurodeputowani krytykują cięcia na ochronę zdrowia, program Erazmus, czy badania naukowe.



Odwrócona większość kwalifikowana. Co to jest?

Eurodeputowani nie zgadzają się także na nieprecyzyjny mechanizm uwarunkowania budżetu od praworządności. Chcą przywrócenia zapisów w najostrzejszej wersji, którą w 2018 roku zaproponowała KE.



Chodzi o aktywowanie zapisu o zamrożeniu lub odebraniu środków finansowych w związku z łamaniem zasad praworządności, tak zwaną odwróconą większością kwalifikowaną. Znacznie utrudniłoby to zablokowanie decyzji. Oznaczałoby konieczność znalezienia odpowiedniej liczby państw (15 krajów reprezentujących 65 proc. mieszkańców UE - przyp.red) nie po to, by przyjąć decyzję (o zamrożeniu/odebraniu środków - przyp. red), lecz by ją odrzucić. To dawałoby Komisji Europejskiej dużą władzę przy podejmowaniu decyzji.



W zapisach, które przyjął zakończony we wtorek szczyt UE, znalazła się złagodzona wersja autorstwa szefa Rady Europejskiej Charlesa Michela, która przewiduje, że do decyzji o ewentualnych sankcjach za łamanie praworządności, potrzebne będzie zebranie większości kwalifikowanej państw członkowskich.



Eurodeputowani chcą także w przyjętej w czwartek rezolucji, aby w dokumencie znalazły się zapisy, z których miałoby wynikać, że karane za łamanie zasad praworządności będą poszczególne rządy a nie obywatele. Chcą także zostać włączeni w proces podejmowania decyzji w tej sprawie.



Przyjęta rezolucja wyznacza warunki negocjacji PE z KE i niemiecką prezydencją, która rozpocznie się we wrześniu. Ostateczne głosowanie nad budżetem UE spodziewane jest w PE w listopadzie.