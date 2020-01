"To spotkanie nie służyło wypracowaniu wspólnego środowiska, bo na tym etapie byłoby to zupełnie niemożliwe, raczej miało zakreślić przestrzeń do dalszego dialogu ekspertów" - powiedział wicepremier, szef MNiSW Jarosław Gowin po piątkowych obradach okrągłego stołu ws. zmian w wymiarze sprawiedliwości. Rozmowy zorganizowała Polska Akademia Nauk. Jeszcze przed spotkaniem, szef klubu PiS Ryszard Terlecki mówił, że "decyzje zapadły. Dziś dyskusja nie za bardzo ma sens".

