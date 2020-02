Zakwestionowana Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego oddaliła kasację Zbigniewa Ziobry w sprawie Romana Giertycha. To kończy sprawę mecenasa, w której Prokurator Generalny chciał ponownego zbadania jego krytycznych wypowiedzi o działaniach prokuratury w sprawie katastrofy smoleńskiej i pociągnięcia go do odpowiedzialności dyscyplinarnej. W uzasadnieniu Izba Dyscyplinarna stwierdziła, że nie dopatrzyła się rażącego naruszenia prawa, dlatego kasacja nie jest możliwa.

