Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie uchyliła immunitetu sędziemu Igorowi Tulei, czego domagała się prokuratura, która chciała postawić sędziemu zarzuty m.in. przekroczenia uprawnień i bezprawnego ujawnienia informacji z postępowania. Sprawa dotyczy słynnych obrad Sejmu w Sali Kolumnowej z grudnia 2016 roku. Mimo korzystnego dla siebie orzeczenia Igor Tuleya podkreślił, że jego ocena Izby Dyscyplinarnej się nie zmienia. "To nie jest sąd" - zaznaczył i stwierdził: "Mogę to skomentować po prostu tak, że raz do roku nawet kij od szczotki strzela".

