Kwestionowana przez instytucje unijne Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego uchyliła decyzję o zawieszeniu Pawła Juszczyszyna. Olsztyński sędzia był odsunięty od orzekania od ponad dwóch lat po tym, jak próbował ujawnić listy poparcia dla kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa.

Sędzia Paweł Juszczyszyn / Tomasz Waszczuk / PAP

Jak informuje dziennikarz RMF FM Roch Kowalski, ta decyzja formalnie powinna skutkować natychmiastowym przywróceniem sędziego Juszczyszyna do pracy i wypłatą pełnego uposażania. Od dwóch lat Juszczyszyn otrzymywał tylko 60 proc. pensji i nie był dopuszczany do orzekania, mimo wyroków unijnego Trybunału i polskich sądów.

Na drodze stał prezes olsztyńskiego sądu, Maciej Nawacki, który odmawiał przywrócenia Juszczyszyna do pracy. W świetle decyzji Izby Dyscyplinarnej powinno się to zmienić.

Dzisiejsze postanowienie to także sygnał wysyłany do Brukseli, która oczekiwała dopuszczenia do pracy odsuniętych sędziów. To jeden z warunków Komisji Europejskiej przed wypłatą pieniędzy z Krajowego Funduszu Odbudowy.

Dziennikarz RMF FM Roch Kowalski rozmawiał z Juszczyszynem przez telefon. Sędzia mówił, że nie czuje wdzięczności wobec Izby Dyscyplinarnej, bo - podobnie jak część prawników i Unia Europejska - nie traktuje tej instytucji jako sądu w rozumieniu prawa.

Juszczyszyn porównał dzisiejszą decyzję do sytuacji, w której złodziej zwraca skradzioną rzecz i oczekuje jeszcze pochwał. W najbliższych dniach sędzia będzie próbował wrócić do pracy w olsztyńskim sądzie.

Juszczyszyn zawieszony od lutego 2020 roku

Sędzia Juszczyszyn został prawomocnie zawieszony w czynnościach przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego 4 lutego 2020 r. w związku z prowadzonym wobec niego postępowaniem dyscyplinarnym. Został odsunięty od orzekania, ponieważ rozpatrując apelację w sprawie cywilnej, uznał za konieczne rozstrzygnięcie, czy sędzia nominowany przez obecną Krajową Radę Sądownictwa był uprawniony do orzekania w pierwszej instancji. W wydanym postanowieniu nakazał Kancelarii Sejmu przedstawienie m.in. list poparcia kandydatów do KRS.